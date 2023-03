Familiar exige justicia por muerte de Norma Lizbeth

A-AA+

Una estudiante de 14 años falleció debido a los golpes que recibió en la cabeza y en la cara por otra de sus compañeras de secundaria en el Estado de México, la joven estudiaba el tercer grado de secundaria y sufría de bullying.

El 21 de febrero pasado, otra menor citó a Norma Lizbeth para pelear, antes de entrar a clases en la Secundaria Oficial 0518 Anexa a la Normal ubicada en Teotihuacán. Norma Lizbeth acudió al sitio para intentar terminar con el bullying que sufría desde hace tiempo.

Un familiar de la estudiante de 14 años mencionó que "ella acudió al lugar porque ya no quería que se burlaran más de ella", "siempre la hacían a un lado", "los demás compañeros le hacían bullying, los hombres también, fue un bullying muy feo".

La familiar comenta que siempre apoyó a Norma Lizbeth y hará todo lo posible porque se haga justicia por la menor de edad: "Esté donde esté, que sea feliz porque nadie más la va a lastimar", exclamó.



Después de la pelea vecinos ayudaron a Norma Lizbeth

Norma Lizbeth fue auxiliada por unos vecinos, quienes le ayudaron a limpiarse la sangre que le salía de la nariz. Más tarde llegaron paramédicos de Protección Civil. Le tomaron una radiografía que reveló que tenía la nariz fracturada.

En un video difundido en redes sociales, se observa a la alumna agresora pegarle a Norma con el puño en la cabeza en varias ocasiones.

Alma Delia Ramos Pérez, hermana mayor de Norma Lizbeth, acusó a la directora de la escuela porque minimizó el bullying que sufría desde hace tiempo, pues les dijo que se trató de una pelea nada más.

Las protagonistas de la riña fueron llevadas a la dirección escolar de la escuela, donde fueron suspendidas durante un mes y los gastos médicos serían cubiertos por partes iguales por los padres de ambas.

Por el castigo impuesto, Norma Lizbeth se quedó en su casa para recuperarse de las heridas que sufrió, pero el fin de semana se empezó a sentir mal, le dieron náuseas y se desmayó varias veces, hasta que en uno de esos trances ya no despertó.



Murió por traumatismo craneoencefálico

El acta de defunción estableció que el motivo de su muerte fue por traumatismo craneoencefálico. Su familia clama justicia y que no se repita otro caso similar en la secundaria donde estudiaba.

Norma Lizbeth fue velada en su casa ubicada en la colonia Nueva Evangelista y la tarde de este miércoles fue sepultada en el panteón de esa comunidad teotihuacana.

Soñaba con terminar la secundaria, estudiar la preparatoria y luego prepararse para ser enfermera. Sus seres queridos la describieron como sería y muy tímida, tal vez por eso sufrió bullying durante algún tiempo.

Lamentaron que el personal docente del centro educativo no intervino a tiempo para evitar la tragedia que los enlutó y les dejó un hondo pesar en el alma.