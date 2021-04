Familiares de desaparecidos piden aplazar discusión de Ley de la FGR

Familiares de personas desaparecidas pidieron a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados no aprobar la minuta de la Ley de la Fiscalía General de la República (FGR) y esperar al siguiente periodo de sesiones para discutir de mejor forma ese marco legal.

Durante la Quinta Reunión Extraordinaria de la Comisión de Justicia, que dio inicio ayer y continúa hoy, los familiares de víctimas acusaron que la Ley de la FGR impide que grupos de expertos independientes colaboren en investigaciones de graves violaciones a derechos humanos; el titular de la fiscalía podría manipular a su gusto a su personal para investigar los delitos que él quiera; no coordina a los ministerios públicos para realizar una investigación de fenómenos macro criminales, entre otros problemas.

"No nos traicionen, hagan su trabajo", señaló Valentina Peralta, integrante del Movimiento por Nuestros Desaparecidos, quien recriminó que la Ley de la FGR podría marcar un retroceso en materia de derechos humanos, respecto al último marco legal que ya se había aprobado en 2018 para dotar de autonomía a la fiscalía.

Esta legislación ha causado polémica entre la sociedad civil porque, según expertos nacionales e internacionales, se abre la puerta para que la FGR deje de participar de manera obligatoria en diversos grupos de trabajo sobre violaciones a derechos humanos, incluido el Sistema Nacional de Búsqueda.

Fueron siete familiares de personas desaparecidas quienes tomaron la palabra en la reunión extraordinaria de la Comisión de Justicia, quienes coincidieron en que la discusión de la Ley de la FGR debe ser profunda y debe contar con la participación Alejandro Gertz Manero, titular de la fiscalía, por lo que se debería aplazar al próximo periodo de sesiones.

"Lo que queremos es debatir los reales problemas de la fiscalía, no cambios de maquillaje que no ayudan al país, hagan las cosas bien (...) si de verdad son diferentes, no hagan cosas al más rancio estilo del PRI", señaló Ana Lorena Delgadillo, abogada de las víctimas y presidenta de la Fundación por la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.

Luego de las intervenciones de los familiares de víctimas, la Comisión de Justicia realizó una votación para declararse en sesión permanente y así tener un receso, tiempo en el que analizarán las peticiones realizadas por las víctimas.

En un principio se propuso que el receso tuviera una duración de 30 minutos para reiniciar la discusión y luego votar la minuta de la Ley de la FGR.