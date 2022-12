Familiares de desaparecidos piden entrega de sus seres queridos en NL

A-AA+

MONTERREY, NL., diciembre 1 (EL UNIVERSAL).- La agrupación Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (Fundenl) denunció que a once meses de la intervención de la Fiscalía General de Justicia del Estado en la zona conocida como El Tubo, para la búsqueda y rescate de restos humanos, solamente se han entregado tres de 13 personas identificadas, y aún falta por identificar a cuatro personas más.

Las familias de Fundenl mencionaron que durante dos años impulsaron la intervención en el sitio conocido como El Tubo en el municipio de Hidalgo, logrando que se iniciaran dichas labores el 30 de diciembre de 2021, aunque la Fiscalía General de Justicia del Estado negó su participación amplia y a través de sus peritos independientes.

Recordaron que desde abril del 2022 varias familias fueron notificadas de la identificación de sus familiares y después de siete meses, el Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, incluso con la colaboración de la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas, han sido incapaces de regresa a casa a las 17 Personas localizadas en el mencionado sitio, y aunque Porfirio Díaz Torres, director de Servicios Periciales, les dijo el primero de junio de 2022 que tenían muchos avances y que en el transcurso de julio serían entregadas todas las personas identificadas.

En julio, el mismo funcionario informó a las familias de Fundel que requerirían más tiempo, comprometiéndose a hacer las entregas durante agosto; pero ese mes al ver que nuevamente se incumplía con el compromiso, las familias acudieron a Fiscalía General de Justicia donde el Fiscal Especializado en Personas Desaparecidas informó que se concluiría con las restituciones de todas las personas hasta el mes de noviembre. "Hoy, hemos llegado a diciembre y nuevamente el Instituto de Criminalística y Servicios Periciales ha incumplido con las familias, re victimizándonos y prolongando más la tortura", señalaron las familias de Fundenl.

Asimismo, asentaron que, de acuerdo a los principios fundamentales para la asistencia a familiares de las víctimas, del Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense "Los servicios forenses deben entregar a las familias y deudos, información clara, veraz y precisa que responda a las expectativas y limitaciones del proceso".

Además, este protocolo señala que "La pérdida de un ser querido escinde la vida de un ser humano, genera una gran angustia, desasosiego, desorientación y requiere de apoyo", pues frente a la muerte de un ser querido lo más importante es recuperar el cuerpo, ya que permite el proceso de duelo, despedida y homenajes fúnebres. Por lo anterior, hicieron un llamado a Pedro Arce Jardón, encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia, y a Porfirio Díaz, director del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, "para que tomen con seriedad el cargo que ostentan, así como nuestro dolor".

Exigieron establecer un calendario con las fechas confirmadas de entrega de cada una de las diez personas identificadas que aún no han sido restituidas y que todas las personas sean entregadas antes que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León se vaya de periodo vacacional el presente mes. Asimismo, pidieron que se comprometan a no obstaculizar más el derecho de las familias para aportar peritos independientes y brinden todas las facilidades para que ese derecho sea garantizado para todas las familias de personas desaparecidas, en todos los procesos. Demandaron también medidas apremio para el personal que no ha entregado los informes en tiempo y forma, ya que la falta estos informes, es una de las causas que ha retrasado las restituciones y finalmente exigieron que cualquier otra omisión sea sancionada.