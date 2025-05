Familiares de Ovidio no son objetivos de autoridades en México: Harfuch

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), señaló que la familia de Ovidio Guzmán, hijo de "El Chapo" Guzmán, que se entregó ayer en Estados Unidos (EU) no son objetivos de las autoridades mexicanas.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula, el titular de la SSPC mencionó que, los 17 familiares de Ovidio Guzmán que se entregaron al país vecino son parte de la negociación con Ovidio.

"Ovidio, como lo vimos todos en las noticias, comienza una negociación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Es evidente que al estar su familia yéndose a EU es por esta negociación o criterio de oportunidad que el propio Departamento de Justicia, le da", subrayó.

García Harfuch resaltó que Ovidio fue detenido al 100% por autoridades mexicanas y posteriormente extraditado.

Recordó que el conflicto en Sinaloa sucedió por los propios hermanos de Ovidio, donde hicieron señalamientos a otros grupos de la organización criminal, "es evidente que eso es lo que está pasando".

Explicó que la familia del hijo de "El Chapo" no era objetivo ni era buscada por las autoridades mexicanas. Sin embargo, añadió que el Departamento de Justicia de EU tiene que compartir información con la Fiscalía General de la República (FGR) y más porque quien detuvo a Ovidio Guzmán fue el Ejército Mexicano.

Resaltó que lo que se ha visto es que más células de organizaciones criminales han ejercido violencia en contra de "Los Chapitos".

- Familiares de "El Chapo" cruzan a EU

Griselda Guadalupe López Pérez, exesposa de Joaquín Guzmán Loera, y madre de Ovidio y Joaquín Guzmán, cruzó la frontera a Estados Unidos junto con otras 17 personas, confirmó EL UNIVERSAL.

Los US Marshals informaron que Griselda, segunda esposa de "El Chapo", cruzó el viernes a pie por la garita de San Ysidro junto con las otras 17 personas, todas familiares, y que del lado estadounidense ya los estaban esperando agentes del servicio.

Los Marshals compartieron además un video donde se ve a los familiares de "Los Chapitos" con maletas.

Por la mañana, cuestionada sobre las versiones de que López Pérez y otros familiares habrían cruzado a Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no tenía detalles disponibles sobre el caso. Señaló que las autoridades estadounidenses tendrían que informar a sus pares mexicanas.

Los Marshals no detallaron las razones por las que los familiares de "Los Chapitos" cruzaron a Estados Unidos.

- Hay un 25% menos de homicidios

El secretario de Seguridad señaló que durante estos seis meses de administración el homicidio es uno de los delitos que menos cifra negra tiene y registra una tendencia de 25% menos homicidios.

Reiteró que el fin de semana fue el más bajo durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

"No estamos diciendo que sea una tarea terminada, pero de que los homicidios han ido a la baja, han ido a la baja", dijo.

Indicó que si no está resuelto el tema, la Estrategia de Seguridad está dando resultados, porque hay menos homicidios que al inicio. "La premisa es sencilla, para bajar los delitos hay que detener a quien los comete".

Sobre la situación en Sinaloa, detalló que el 5 de septiembre inició una agresión entre grupos delincuencias y a partir de ese momento se desató la violencia en Sinaloa debido a la lucha entre "Los Chapitos" y "Los Mayos".

Resaltó que a la fecha se han detenido a mil 221 personas y mil 954 armas de fuego, tan solo en Sinaloa, un porcentaje alto, dijo. Reiteró que existe una reducción del 30% en dicha entidad.

"Investigación sobre muerte de agente Morales es prioritaria"

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), declaró que la investigación sobre la muerte de Iván Morales Corrales, suboficial de la extinta Policía Federal (PF), es una investigación prioritaria.

"Es una investigación prioritaria para nosotros que por supuesto no va a quedar impune", indicó.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula, el titular de la SSPC sentenció que el ataque al suboficial fue "sumamente cobarde".

"En un ataque sumamente cobarde, porque hay que entender, qué organización criminal ataca a una persona desarmada, que va con su esposa, desarmada, y los matan a los dos", subrayó.

A pregunta expresa sobre si el suboficial sería honrado, García Harfuch señaló que hay cosas que se hacen en privado por respetar la decisión de la familia. Remarcó que van a estar en contacto permanente con la familia y con un apoyo institucional y personal.

"Hay cosas que nosotros no hacemos públicas por obvias razones, pero el caso de Iván no va a quedar impune. Fue un joven sumamente valiente que sirvió a su país por muchos años en situaciones y misiones delicadas", mencionó.

- ¿Quién es Iván Morales y qué le pasó?

Iván Morales Corrales fue parte del grupo de policías comisionados el 1 de mayo de 2015 para capturar a Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Sin embargo, su aeronave fue derribada lo que le provocó lesiones graves en el rostro.

El pasado 30 de abril se reportó que una pareja fue emboscada y asesinada a balazos en Temixco. Más tarde se informó que el agraviado fue el suboficial Iván Morales quien iba con su esposa.