Familiares de personas privadas de la libertad demandan a García Luna

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 6 (EL UNIVERSAL).- Familiares de personas privadas de la libertad presuntamente por Genaro García Luna, exsecretario de seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, presentaron una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) en su contra.

Miembros de diferentes colectivos acudieron a la FGR para presentar una denuncia bajo el delito de Traición a la Patria en contra de Genaro García Luna, exfuncionario sentenciado en Estados Unidos por tráfico de drogas, delincuencia organizada y por falsedad de declaraciones.

Acompañados de Bryan LeBarón, familiares de personas privadas de la libertad acudieron a la FGR para presentar la demanda contra Genaro García Luna.

"Estamos aquí para presentar una denuncia en contra de Genaro García Luna por traición a la Patria, no lo estamos diciendo solamente nosotros. El departamento de Justicia de Estados Unidos la ha reconoció. ¿Qué está pasando aquí en México en contra de las víctimas de García Luna? No hay investigación. Aquí solo se está investigando los bienes de él, pero eso cómo ayuda a las víctimas", comentó Bryan LeBarón.

En la denuncia, Marcela de Jesús Natalia, a quien se le fabricaron delitos en 1998 y pasó tres años y cinco días encarcelada y detalló que sufrió en carne propia las injusticias de Genero García Luna.

"Estuve tres años cinco días en penal inocentemente el juez me sentenció dos veces a cuarenta años de cárcel, fui absuelta por la tercera sala del Tribunal Superior del estado de Oaxaca. Luego fui atacada con tres balazos a quien le pagaron. Estamos aquí para pedirle al Presidente de la República que nos voltee a ver. Actualmente hay 14 presos indígenas. Ellos cuando fueron culpables hablaban Otomí. Fueron torturados", comentó.

Por su parte, Manuel Ramírez Valdovinos pidió una investigación interna, pues mencionó que García Luna metió una red de corrupción por eso quieren que se investigue.