Familiares exigen cumplimiento tras explosión de pipa de gas en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 15 (EL UNIVERSAL).- "Su vida no va a ser fácil", advierte Nitzia, hermana de Abril Díaz Castañeda de 34 años, una de las personas que continúan internadas en el Hospital de Traumatología "Dr. Victorio de la Fuente" -conocido como Magdalena de las Salinas- en la Gustavo A. Madero, tras la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

A cinco días del accidente del pasado 10 de septiembre -que hasta ahora ha dejado 14 muertos-, la mujer pide al gobierno de la Ciudad de México y a la empresa encargada de la pipa cumplan con el apoyo que se les ha prometido "y no nada más se quede en palabras".

"Yo no le estoy exigiendo nada al gobierno para mí, peleo por los derechos de mi hermana porque es un ser humano y por los de mis sobrinos, y quiero que todo lo que están diciendo en la tele lo cumplan, que no nada más se quede en palabras.

"Porque diario hay noticias, que no dejen que esto pase y no cumplan como otras veces; yo quiero de verdad que la gasera o la aseguradora cumpla con todo lo que están diciendo que se les va a dar", aseveró.

En entrevista a las afueras del Hospital donde su hermana se mantiene en estado delicado a causa de las quemaduras, Nitzia explica que hasta ahora nadie de la empresa se ha acercado, ni tampoco han recibido asesoría jurídica tras el accidente.

Comentó que en estos días la familia de Abril ha recibido donaciones "de toda la gente", desde gasas y vendas hasta alimentos, y señaló que hasta este lunes el hospital le solicitó a la familia artículos para Abril, sobre todo de higiene personal, como son esponjas suaves, jabón antiséptico y neutro y cepillos de cerdas suaves.

Continúa el apoyo

Este 15 de septiembre, la espera de los familiares por saber la evolución de los pacientes transcurre entre incertidumbre y muestras de apoyo.

A las afueras del Hospital Traumatología "Dr. Victorio de la Fuente" se mantiene una carpa donde se instalaron catres para que los familiares puedan descansar o ingerir algún alimento y reponer energías.

También se instaló corriente eléctrica para que puedan mantenerse comunicados.

A un costado, las donaciones continúan llegando, desde botellas de agua y alimentos hasta cajas de medicamento, gasas y otros artículos.

Conforme transcurren las horas, las muestras de apoyo no se detienen, hay quienes llegan con botellas de agua, sándwiches y otros alimentos que reparten entre la gente que espera, sin importar si se trata de víctimas de la explosión o no.

Es un "acto de solidaridad porque no sabemos cuándo nos vaya a tocar a nosotros" comenta un joven que llegó con botellas de agua que comenzó a repartir a la gente.

Desde niños hasta adultos mayores, la gente se encuentra a las afueras del Hospital a la espera de noticias de sus familiares.

En el lugar hay una carpa de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (Sebien) dando informes, lo mismo que organizaciones civiles apoyando con mensajes de "aún hay esperanza".