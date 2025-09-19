logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

En imágenes: Miles participan en Simulacro Nacional 2025

Fotogalería

En imágenes: Miles participan en Simulacro Nacional 2025

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Familiares recuerdan a víctimas del Colegio Rébsamen

El Colegio Rébsamen recuerda a las víctimas del sismo con una ceremonia religiosa

Por El Universal

Septiembre 19, 2025 12:53 p.m.
A
Familiares recuerdan a víctimas del Colegio Rébsamen

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- A ocho años de la tragedia en el Colegio Rébsamen, donde fallecieron 19 niños, familiares de los menores organizaron una misa en el memorial construido en la Alameda Sur; los padres de tres de los alumnos aseguraron que aún faltan personas por recibir sentencia por lo sucedido.

Durante la misa estuvieron presentes los familiares de los alumnos Raúl Alexis, José Eduardo y Paola Mireya, así como de la trabajadora de la escuela, Gloria González, víctimas tras el derrumbe del colegio particular ubicado en la alcaldía Tlalpan.

Minutos antes de que comenzará la misa, cuatro coronas de flores fueron colocadas en los pilares del memorial con los nombres de las niñas y niños víctimas.

Oscar Vargas, padre del niño Raúl Alexis, dijo que aún esperan sentencia para dos directores responsables de obra.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Seguimos trabajando para seguir haciéndoles justicia a nuestros hijos", señaló el padre de Raúl Alexis.

El 19 de septiembre de 2017, tras el sismo de 8.2 grados de magnitud, parte de la estructura del Colegio Rébsamen colapsó dejando un saldo de 26 personas fallecidas, 19 de ellas estudiantes.

Al final de la ceremonia religiosa el padre Sergio lanzó agua bendita a los pilares del memorial.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Familiares recuerdan a víctimas del Colegio Rébsamen
Familiares recuerdan a víctimas del Colegio Rébsamen

Familiares recuerdan a víctimas del Colegio Rébsamen

SLP

El Universal

El Colegio Rébsamen recuerda a las víctimas del sismo con una ceremonia religiosa

Posible aumento en impuestos a ahorradores en 2026
Posible aumento en impuestos a ahorradores en 2026

Posible aumento en impuestos a ahorradores en 2026

SLP

El Universal

Detalles sobre la actualización de impuestos a cuentas de ahorro en bancos

Senado se prepara para Ley nacional en Ciberseguridad
Senado se prepara para Ley nacional en Ciberseguridad

Senado se prepara para "Ley nacional en Ciberseguridad"

SLP

El Universal

El Senado promueve la conciencia sobre ciberseguridad y derechos digitales a través de diversas actividades y foros.

Insiste Sheinbaum en no juzgar a toda la Marina
Insiste Sheinbaum en no juzgar a toda la Marina

Insiste Sheinbaum en no juzgar a toda la Marina

SLP

El Universal

Sheinbaum resalta el incremento en la recaudación aduanera como resultado del combate a la corrupción en México.