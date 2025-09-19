Cruz Azul y FC Juárez: horario y canales del encuentro

logo pulso
Por El Universal

Septiembre 19, 2025 12:26 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Con 20 puntos, Cruz Azul marcha en la segunda posición e invicto en este torneo Apertura 2025 y esta noche, frente a los Bravos de Juárez, quieren mantener el buen paso.

La Máquina de Nicolás Larcamón quiere alargar a 19 partidos su racha invicta en el estadio Olímpico Universitario; por ahora suman 14 victorias y cuatro empates en CU.

El historial ante el conjunto fronterizo favorece ampliamente a los de La Noria. En 13 enfrentamientos previos, Cruz Azul suma nueve victorias, dos empates y sólo dos caídas.

Tanto Ángel Sepúlveda como el capitán Nacho Rivero podrías estar esta noche si así lo requiere Larcamón; el mexicano reaparece tras su lesión, mientras que Ignacio recibió 12 puntadas tras una jugada en el duelo ante Pachuca.

Por su parte, el cuadro que dirige el uruguayo Martín Varini marcha en la posición 9 con 12 puntos y vienen de cuatro encuentros sin conocer la derrota.

¿Cuándo y dónde ver el Cruz Azul vs Bravos?

El choque entre Cruz Azul y los Bravos de Juárez no será transmitido por televisión abierta. Te dejamos los detalles del encuentro.

Fecha: Viernes 19 de septiembre

Horario: 19:00

Transmisión: ViX Premium

También podrás seguir minuto a minuto todas las acciones aquí en EL UNIVERSAL Deportes.

