logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EN EL CLUB DEPORTIVO POTOSINO

Fotogalería

EN EL CLUB DEPORTIVO POTOSINO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Familias conmemoran la Masacre de Allende

Por El Universal

Marzo 19, 2026 03:00 a.m.
A
Familias conmemoran la Masacre de Allende

Torreón, Coah.- Familiares de personas desaparecidas realizaron una ceremonia para conmemorar los 15 años de la llamada Masacre de Allende, Coahuila, así como exigir verdad en las desapariciones que se dieron antes y después de estos hechos.

Rosa Zamarripa, integrante del colectivo Alas de Esperanza, mencionó que Allende no fue solo un escenario de tragedia, sino la suma de vidas de gente trabajadora, de sueños interrumpidos y de familias que se negaron a abandonar sus raíces.

"No estamos aquí para pedir un favor, sino para exigir que la verdad se mantenga viva", comentó la buscadora, Rosa Zamarripa Castillo.

Fue el 18 de marzo de 2011 cuando inició la conocida como Masacre de Allende, en el que Los Zetas asesinaron y desaparecieron a familias enteras a causa de una supuesta traición por parte de operadores del cártel en la zona.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Los hechos ocurrieron entre el 18 y 20 de marzo, sin embargo, antes y después de estos acontecimientos, calificados por las familias como un delito de lesa humanidad, el grupo criminal dominaba el territorio. Las desapariciones y homicidios tanto en Allende como en las regiones Carbonífera y Norte de Coahuila, eran comunes.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Pemex reporta precio récord de petróleo en marzo 2026
    Pemex reporta precio récord de petróleo en marzo 2026

    Pemex reporta precio récord de petróleo en marzo 2026

    SLP

    El Universal

    El precio del barril mexicano subió a 95.82 dólares, el nivel más alto desde 2022, debido a tensiones en Medio Oriente.

    Suplente de Sergio Mayer acusa malas prácticas en tómbola de Morena
    Suplente de Sergio Mayer acusa malas prácticas en tómbola de Morena

    Suplente de Sergio Mayer acusa malas prácticas en tómbola de Morena

    SLP

    El Universal

    Luis Morales, diputado suplente de Sergio Mayer, denuncia que le arrebataron su curul pese a salir insaculado en tómbola de Morena.

    De la Fuente recibe en Cancún al presidente alemán Steinmeier
    De la Fuente recibe en Cancún al presidente alemán Steinmeier

    De la Fuente recibe en Cancún al presidente alemán Steinmeier

    SLP

    El Universal

    En 2025, el comercio bilateral alcanzó 27.3 mil millones de dólares, representando más del 30% del intercambio con la Unión Europea.

    Omar García Harfuch se reúne con director del FBI en Washington
    Omar García Harfuch se reúne con director del FBI en Washington

    Omar García Harfuch se reúne con director del FBI en Washington

    SLP

    El Universal

    El encuentro entre Harfuch y Patel refuerza la colaboración en temas de seguridad binacional.