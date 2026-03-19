Familias conmemoran la Masacre de Allende

Torreón, Coah.- Familiares de personas desaparecidas realizaron una ceremonia para conmemorar los 15 años de la llamada Masacre de Allende, Coahuila, así como exigir verdad en las desapariciones que se dieron antes y después de estos hechos.

Rosa Zamarripa, integrante del colectivo Alas de Esperanza, mencionó que Allende no fue solo un escenario de tragedia, sino la suma de vidas de gente trabajadora, de sueños interrumpidos y de familias que se negaron a abandonar sus raíces.

"No estamos aquí para pedir un favor, sino para exigir que la verdad se mantenga viva", comentó la buscadora, Rosa Zamarripa Castillo.

Fue el 18 de marzo de 2011 cuando inició la conocida como Masacre de Allende, en el que Los Zetas asesinaron y desaparecieron a familias enteras a causa de una supuesta traición por parte de operadores del cártel en la zona.

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Los hechos ocurrieron entre el 18 y 20 de marzo, sin embargo, antes y después de estos acontecimientos, calificados por las familias como un delito de lesa humanidad, el grupo criminal dominaba el territorio. Las desapariciones y homicidios tanto en Allende como en las regiones Carbonífera y Norte de Coahuila, eran comunes.