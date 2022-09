Familias esperan nuevo plan ante resultados geofísicos en mina

A-AA+

Familiares de los mineros atrapados en la mina El Pinabete en Sabinas, Coahuila, esperan que las autoridades les anuncien el nuevo plan de trabajo después de que se dijo que ya se cuenta con los estudios geofísicos.

Hilda Alvarado, esposa del minero Mario Alberto Cabriales, comentó que es mucha la desesperación. "Solo quiero que me digan que ya están abajo sacándolos", mencionó.

Indicó que las familias quieren escuchar otra noticia y no solo que ya están los estudios o que baja el agua.

La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez, había dado a conocer que se formó un equipo técnico que incluye la Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Cenapred para la interpretación y el uso de los resultados finales de los estudios geofísicos, que serán de importancia para la evaluación de las condiciones actuales de saturación de agua en la mina.

De acuerdo con los resultados de los estudios, estos servirán para implementar un plan de trabajo de ingeniería, que permita reducir la aportación de agua a la mina.

Hasta el momento no se ha informado en qué consistirán los nuevos trabajos a partir de los resultados. Según la señora Hilda Alvarado, les informaron que los expertos se reunirían para acordar el plan.

Sin embargo, esos anuncios alargan la angustia de las familias. "Nos tienen que mañana, que en la noche, pero todavía no nos dicen cuándo van a echar el cemento", comentó la señora Alvarado.

A la par de los estudios se mantiene el desfogue de agua a través de 13 bombas.