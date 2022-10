Fans de Michael J Fox lo reconocen por no rendirse ante el Parkinson

A-AA+

Michael J. Fox y Christopher Lloyd se convirtieron en todo un ícono en los años 80 gracias a la saga "Volver al futuro"; y ahora, 37 años después, volvieron a reencontrarse para sorprender a sus fans en la Comic Con realizada en Nueva York este fin de semana.

Si bien es cierto que, a pesar del tiempo, los seguidores de estas cintas vieron a Marty McFly y el Doc una vez más en el escenario, muchos también apreciaron que, por desgracia, los actores ya no lucen como en sus buenos tiempos, sobre todo Fox, quien ha vivido momentos muy difíciles debido al Parkinson que le fue diagnosticado hace poco más de 30 años.

Pero ni la enfermedad ni las complicaciones de salud que le ha provocado, han logrado arrebatarle a Michael la actitud que tiene ante la vida; él mismo reconoció que ve su situación como un regalo: "El Parkinson es un regalo, y no lo cambiaría por nada. No se trata de lo que tengo, se trata de lo que me han dado: la voz para hacer esto y ayudar a la gente", dijo en un video que ya ha sido viralizado en redes sociales.