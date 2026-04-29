Farías lavaba dinero con seguros de vida: FGR

CIUDAD DE MÉXICO.- El contralmirante Fernando Farías Laguna, quien fue detenido en la provincia de Palermo en Buenos Aires, Argentina, puede estar relacionado a lavado de dinero respecto a operaciones con seguros de vida, propiedades y vehículos, indican investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

También es señalado —junto con su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto, quien permanece desde el 2 de septiembre de 2025 en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México— de presunta delincuencia organizada en materia de hidrocarburos.

Entre las operaciones inusuales de Fernando Farías Laguna, se conoció la reportada por la institución Grupo Nacional Provincial respecto de la aportación del contralmirante a su póliza por un monto de 11 millones 135 mil 981 pesos el 28 de septiembre de 2021. Como beneficiaria puso a su madre Ana Elizabeth Laguna Rivera.

La institución financiera indicó que la aportación no era congruente con los ingresos manifestados por el marino y sale de su perfil transaccional histórico, por importes que superan un millón de pesos. Por ello, le requirió mayor información sobre el origen de los recursos aportados a la póliza, sin obtener respuesta.

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