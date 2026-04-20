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Fatal accidente de funcionarios

Muere el titular de la AEI, dos oficiales de EU y un elemento de seguridad, en Chihuahua

Por El Universal

Abril 20, 2026 03:00 a.m.
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Fatal accidente de funcionarios

Ciudad Juárez, Chih.- La madrugada de este domingo se registró un accidente en la zona serrana de Chihuahua, donde fallecieron el titular de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), así como dos oficiales instructores de la Embajada de Estados Unidos y un elemento de seguridad, cuya muerte fue lamentada por el embajador de ese país en México, Ronald Johnson.

De acuerdo con los primeros reportes, un vehículo en el que viajaban cuatro personas cayó a un barranco en la zona serrana de Chihuahua, muy cerca del municipio de Guachochi.

El fiscal del estado, César Jáuregui Moreno, confirmó que las víctimas fueron identificadas como el director de la AEI, Pedro Román Oseguera Cervantes, el elemento Manuel Genaro Méndez Montes, así como dos oficiales instructores de la Embajada de EU.

Detalló que al momento del accidente los cuatro funcionarios regresaban de un operativo en el municipio de Morelos, donde localizaron dos laboratorios de producción de drogas sintéticas y se aseguró un campamento con víveres para consumo humano.

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En conferencia de prensa, el fiscal lamentó el fallecimiento del primer comandante de la Agencia Estatal de Investigación y del agente Manuel Genaro Méndez, de quienes reconoció su trayectoria dentro de la institución y su compromiso con la seguridad de los chihuahuenses.

Sobre los dos funcionarios de la Embajada de Estados Unidos fallecidos, explicó que se encontraban haciendo labores de entrenamiento, en el marco del intercambio que se tiene con las autoridades norteamericanas.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, lamentó la pérdida de los oficiales instructores de la embajada de Estados Unidos, así como de los funcionarios de Chihuahua.

A través de redes sociales, reconoció su dedicación y sus esfuerzos para enfrentar uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. "Nuestros pensamientos y oraciones están con ellos y con sus seres queridos", expresó.

Además, el embajador Ronald Johnson destacó que este accidente "es un recordatorio de los riesgos que enfrentan los funcionarios mexicanos y estadounidenses dedicados a proteger a las comunidades y fortalecer la determinación de continuar la misión y avanzar en el compromiso compartido con la seguridad y la justicia para proteger a la gente".

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