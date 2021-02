Fatiga y resfriados, efectos secundarios de vacuna Sputnik V

La vacuna rusa Sputnik V ha causado revuelo a lo largo de la pandemia de Covid-19, sobre todo luego que no había tanta información sobre ella y los efectos que pudiere presentar; sin embargo, la mañana de este martes en una publicación de The Lancet se detalló que dicha cura tendría una eficacia del 91.6 por ciento.

El doctor Rodrigo Romero Feregrino, especialista en infectología con maestría en vacunología, afirmó en entrevista con EL UNIVERSAL que esto era una gran noticia, luego que se tratan de los resultados intermedios del estudio de fase III. y que lo que significarían es que el 91 por ciento de los vacunados va a prevenir la enfermedad.

El secretario de la Asociación Mexicana de Vacunología comentó que Sputnik V, cuya aplicación consta igual de dos dosis, seguirá a revisión al igual que las demás vacunas, pues de todas ellas lo que se ha sabido es a partir de estudios preliminares, luego que se sigue supervisando a los participantes para conocer si se mantiene la inmunidad.

"Esto está sucediendo con todas las vacunas, no sólo con la Sputnik V, sino con todas", comentó el experto.

Efectos secundarios de Sputnik V

Ante el miedo que tienen algunas personas de vacunarse contra el Covid-19, y sobre todo por la eficacia de Sputnik V, el especialista recordó la importancia de vacunarse, luego que esta enfermedad ha cobrado la vida de más de 159 mil personas en México, ascendiendo a más de 2 millones en el mundo.

"Lo que se ve en el estudio es que la mayoría de los efectos secundarios fueron leves, como dolor en el sitio de aplicación o enrojecimiento, así como que algunos tuvieron otros aspectos secundarios como datos de alguna enfermedad respiratoria leve, como gripa, y fatiga, pero normalmente se catalogan como efectos leves", explicó el doctor Romero Feregrino.

"Comparando con las otras vacunas, también solo se han observado efectos adversos leves. Se está demostrando que las vacunas son seguras y eficaces, y por eso no hay que tenerles miedo y aplicárnoslas. Es mucho más peligrosa la enfermedad, que puede causar hasta la muerte, que la vacuna, que lo peor que puede provocar son esos efectos adversos de dolor en el brazo o fatiga", añadió.

Vector viral y otras características de la vacuna rusa

Al igual que las demás vacunas, la Sputnik V tiene algunas características que la hacen particular y diferencian de las demás.

Al igual que la desarrollada por AstraZeneca, esta cura fue hecha a partir de vector viral, es decir que utiliza otro virus (en este caso un adenovirus) que es modificado y se le ponen la información genética o las proteínas del virus, lo que provoca que esta modificación genere la respuesta inmune.

Sin embargo, pese a usar un virus, cabe recordar que este tipo de inyecciones no provocan la enfermedad contra la que se esté vacunando.

Otro detalle importante es que, a diferencia de la ultracongelación de -70 °C requerida por la desarrollada por Pfizer y BioNTech, y la congelación de -20 °C de la de Moderna, ésta como las demás vacunas en general necesitan estar a una temperatura de un refrigerador, que es de entre 2 y 8 grados Celsius.

Sputnik V, confianza en la ciencia contra la pandemia

El doctor Rodrigo Romero Feregrino, de la Asociación Mexicana de Vacunología, destacó la importancia de confiar en la vacunación, luego que todos los trabajos han sido revisados por expertos y es muestra de los avances científicos logrados.

"Hay que confiar en la ciencia y en los datos. Los estudios, tanto de la vacuna rusa como de las otras, han sido publicadas en revistas científicas revisadas por pares; esto quiere decir que toda la metodología y los resultados fueron revisados por otros expertos en el tema para validar que las cosas están bien hechas".

"Todos estos protocolos son publicados en revistas prestigiadas, hay que confiar en toda la evidencia que está saliendo y que vamos a conocer en los siguientes meses", agregó el experto, luego que los estudios continuarán debido a que aún falta que se entre a una nueva fase de estudio, tanto de las vacunas como de la enfermedad.

"Esto no se acaba aquí, se sigue estudiando y además (las vacunas) entran en una fase IV de investigación que se llama post comercialización. Conforme las estemos usando, tanto laboratorios como gobiernos monitorean el uso de esta vacuna, reacciones adversas, la inmunidad, y así vamos a conocer más tanto de las vacunas como de la enfermedad".

Ante las dudas que pueda tener la población en torno a la información del Coovid-19 y las vacunas que distintos laboratorios han desarrollado es que la Asociación Mexicana de Vacunología ha creado la plataforma vacunación.org para el ofrecimiento de respuestas en torno a la pandemia.