Fayad y "Alito" evidencian división en el PRI y se dan con todo por candidatura en Hidalgo

La decisión de la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de otorgar la candidatura del gobierno de Hidalgo al Partido Acción Nacional (PAN), fue considerado como un agravio por el gobernador del estado Omar Fayad, quien adelantó dará acompañamiento a quienes han decidido dar batalla.

Este miércoles se dio a conocer que el CEN del PRI determinó que en la coalición entre PRI, PRD y PAN sea el blanquiazul el que presente la candidatura con una propuesta ajena a Acción Nacional y mujer, por lo que será la secretaria general del PRI, Carolina Viggiano, quien obtenga la candidatura.

Esto originó la molestia del PRI hidalguense y de Omar Fayad, quien señaló su enojo a través de redes sociales.

El gobernador destacó que la Comisión Política del PRI otorgó la candidatura al PAN en un acto donde no fue convocado, pese a ser integrante de la comisión.

"Este es uno de los muchos agravios que en lo oscurito le han venido haciendo a la militancia; la que ha mantenido a Hidalgo como uno de los bastiones priistas de México", escribió, además que acusó una traición.

"A todo el priismo que ha mostrado su molestia e indignación por esta traición, le refrendo mi convicción a los principios y valores en los que creo y me he forjado", señaló.

Acusó que estas acciones son para imponer a una candidatura por la vía de Acción Nacional y catalogó el hecho como una farsa.

Advirtió también que dará acompañamiento a los priistas que decidan dar la batalla por la democratización del partido.

Dio a conocer que el priismo de Hidalgo analiza qué acciones tomar que podrían ser impugnar o desconocer la candidatura. En la batalla por la candidatura se encontraba Carolina Viggiano y el presidente de Mineral de la Reforma, Israel Félix Soto.

"El PRI no es malo, lo malo son las decisiones de sus dirigentes; creen que la militancia no se da cuenta de esta farsa, que solo se brinca todos los procedimientos para imponer una candidatura por la vía de Acción Nacional", refirió.

No se permitirá que Fayad entregue Hidalgo a Morena: "Alito"

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) no va a permitir que el gobernador Omar Fayad regale el futuro de las familias de Hidalgo.

"Eso es algo que prometió cuidar. Su deslealtad con el priismo, que lo llevó al poder, quedó evidenciada al entregarse de rodillas con el gobierno de Morena", aseguró el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de este instituto político, Alejandro Moreno.

En respuesta a las críticas del mandatario estatal frente a la decisión del partido de ir en alianza con el PAN y el PRD a las elecciones del año próximo, en un proceso en el que Acción Nacional definiría la candidatura al gobierno del estado, el dirigente nacional del tricolor expresó:

"La molestia del gobernador Omar Fayad responde a intereses personales y nunca a los del partido. A lo largo de los últimos años ha demostrado su sumisión y entreguismo con el Poder. No vamos a permitir que le entregue el estado de Hidalgo a Morena".

A través de sus redes sociales, Alejandro Moreno señaló además que "en la elección de Hidalgo, el PRI irá en coalición con el PAN y el PRD; tendrá una candidatura que represente a los tres partidos, pero especialmente a la ciudadanía. Aquí no hay espacio para imponer candidatos destinados a la derrota, a cambio de impunidad a quienes van de salida".

Puntualizó que la dirigencia nacional del PRI ha escuchado la exigencia de los hidalguenses, y "por eso llegamos a acuerdos que permitan ganar y defender lo que las familias de Hidalgo han construido con mucho esfuerzo y trabajo. Para nosotros siempre estará por delante el interés ciudadano".

Finalmente, afirmó al gobernador que "nosotros no vamos a permitir que regale el futuro de las familias de Hidalgo, eso es algo que prometió cuidar. Su deslealtad con el priismo que lo llevó al poder quedó evidenciada al entregarse de rodillas con el gobierno de Morena. ¡Lamentable papel!".