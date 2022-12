FCH obtiene permiso de residencia en España

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 14 (EL UNIVERSAL).- El expresidente Felipe Calderón Hinojosa consiguió en octubre una autorización de residencia y trabajo como profesional altamente calificado.

De acuerdo con información emitida por "El País", esta autorización requiere una calificación de enseñanza superior y un contrato de trabajo; fue apadrinada por el expresidente español José María Aznar.

El exmandatario español ha fichado al mexicano en el Instituto Atlántico de Gobierno, que fundó en 2014.

Dicha autorización es de dos años, pero se puede renovar por otros cinco, y está pendiente de que Calderón Hinojosa formalice su entrada en el país.

De acuerdo con la información emitida, el plan del exmandatario panista es hacer de Madrid su base al menos durante el próximo semestre. No obstante, se dio a conocer que "seguirá viajando constantemente a Francia y a Medio Oriente".

---Los motivos de Felipe Calderón para irse a España

Felipe Calderón Hinojosa no sería el primer expresidente en conseguir papeles en España, pues le anteceden Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari, quienes gobernaron de 2012 a 2018 y de 1988 a 1994, respectivamente; ambos garantizaron su residencia legal en el país por diferentes vías.

De los tres exmandatarios, ninguno ha sido concreto en sus motivaciones para alejarse de México.

Cabe mencionar que Calderón no tiene ninguna investigación abierta en el país, pero Peña Nieto sí; no obstante, Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en México durante el sexenio de Felipe Calderón, enfrenta un juicio en Estados Unidos por colaborar con el Cártel de Sinaloa durante los años de la guerra contra las drogas que emprendió el entonces presidente mexicano tras su llegada al poder.

García Luna se enfrenta a tres cargos por crimen organizado y la justicia estadounidense lo señala como el brazo del Gobierno que permitió al cartel más poderoso del mundo, a cambio de sobornos millonarios, operar con total impunidad en México.

A través de una entrevista realizada por "El País", sobre los detalles de la concesión de la autorización, Calderón, asegura que "trabaja profesionalmente como consultor y conferencista", en este último caso a través de agencias en Estados Unidos y Sudamérica. "Por esas razones de trabajo viaja constantemente, concentrándose por ahora sus compromisos en Europa y Medio Oriente".

De acuerdo al texto enviado mediante un colaborador a "El País", Calderón explica: "Recientemente, el Instituto Atlántico de Gobierno, por conducto de su presidente, José María Aznar, lo ha invitado a colaborar en diversos proyectos académicos orientados a examinar la situación política y económica de Iberoamérica. Para tal efecto ha solicitado y obtenido a últimas fechas una visa de trabajo 'para profesionales altamente cualificados' otorgada por el Gobierno español, para la realización de tales actividades, con la autorización de residencia temporal respectiva".

"Cabe recordar que el presidente Calderón, quien había donado su pensión de expresidente a la Fundación de Niños con Cáncer Aquí? Nadie se Rinde, ha vivido de su trabajo académico y profesional desde que concluyo? su mandato como presidente de la República, en 2012?, señala el documento.

---Expresidentes que consiguieron papeles en España

En octubre de 2020, Enrique Peña Nieto obtuvo una visa dorada por a la compra en Madrid de un inmueble de más de medio millón de euros y, de acuerdo con sus declaraciones, el pasado mes de noviembre declaró que se fue de México para "desvincularse de la vida política mexicana" y para ser "respetuoso con el tiempo" de López Obrador.

Actualmente se encuentra en la mira de la Fiscalía General de la República (FGR) al contar con tres investigaciones contra él por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, acusaciones que el expresidente tacha de "absurdo".

De acuerdo con sus declaraciones, ha vivido desde 2020 en Madrid, por lo que renovó su autorización de residencia, se compró el chalet donde vive y pretende quedarse en Madrid, de momento, de forma indefinida.

Después de Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari logró su pasaporte español a principios de 2021 por su ascendencia sefardí. Aunque no ha confirmado que vive en España, sus visitas son recurrentes. López Obrador se ha lanzado en diversas ocasiones contra el exmandatario priista por haber implementado en México el modelo neoliberal. Durante años, lo consideró el jefe de lo que él llamaba "la mafia del poder".

---La incomodidad para AMLO: Felipe Calderón

La rivalidad entre el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el exmandatario Felipe Calderón Hinojosa, tiene años y se sigue acumulando. El ahora presidente, que se batió con Calderón en las elecciones de 2006, considera desde entonces que le robó la presidencia.

En una entrevista para "El País", AMLO declaró: "Calderón es un pelele, un títere de un grupo muy poderoso en México y que quiere seguir devorando el país. Lo digo con todo respeto, no es un asunto personal, políticamente hablando, Calderón no tiene autoridad moral".

A través de Twitter, el expresidente panista emite opiniones sobre los asuntos políticos de México, lo que causa incomodidad en López Obrador, quien en reiteradas ocasiones lo ha mencionado en su conferencia de prensa mañanera.