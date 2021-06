Felicita "El Bronco" a Samuel García tras triunfo virtual en NL

El gobernador Jaime Rodríguez Calderón felicitó a Samuel García Sepúlveda, abanderado de Movimiento Ciudadano a la gubernatura del estado, que aparece como virtual triunfador de los comicios del domingo, con una ventaja de más de ocho puntos sobre el abanderado de la coalición PRI-PRD, Adrián de la Garza Santos.

"El Bronco" señaló que está en disposición de brindar a García Sepúlveda toda la información y facilidades que requiera durante el proceso de transición, una vez que, si es el caso, se confirme su triunfo y sea declarado gobernador electo por las autoridades electorales.

El mandatario estatal descartó por otra parte que las derrotas que sufrieron candidatos que salieron de su gobierno para competir, hayan sido como un rechazo a su gobierno, pues afirmó, los que ganaron lo hicieron con las siglas de los partidos que los postularon "no con el fierro de Jaime Rodríguez".

Comentó que hace seis años los ciudadanos le dieron la confianza al elegirlo gobernador, y cualquier funcionario que haya trabajado en su administración "no tiene los defectos míos". Expuso que los ciudadanos pueden cambiar de opinión de una elección a otra, y esto es lo que hace a Nuevo León extraordinario, porque los ciudadanos son muy inteligentes, y cuando toman una decisión hay que respetarla.

Consideró algo muy positivo que, así como ocurrió con él, a Samuel García no le hayan dado mayoría en el Congreso, que estará dominado por el PAN y el PRI, con muy pocos legisladores de representación y plurinominales de MC.

En su caso, mencionó, cometió el error de creerse "el jefe total", por el gran apoyo que recibió en las urnas, y esto lo hizo confrontarse con el Congreso, donde no había legisladores independientes que hubieran ganado en sus distritos; pero en los últimos tres años aprendió a dialogar y negociar con ellos.

No contar con diputados, recalcó, es bueno para los gobiernos, esa es la verdadera democracia, que los ciudadanos le pasen la estafeta al gobernador, pero no le dejen el Congreso. "Yo no creo como el presidente (Andrés Manuel López Obrador), que necesita mayoría de diputados para poder gobernar, esto a veces hace que los gobiernos no sean buenos gobiernos, no es una buena mezcla, hoy más que nunca lo creo", declaró el mandatario estatal.

Aunque dijo que no debe andar de oficioso para dar consejos a García Sepúlveda, señaló que el próximo mandatario, debe tener disposición de cogobernar con el Congreso, y no sabe si el virtual ganador de la gubernatura será capaz o no de entenderse con el Poder

Legislativo para ese propósito; pero estimó que esto dependerá no sólo de la mano izquierda o derecha que utilice, sino también del equipo que lo acompañe.

"El Bronco" explicó que no se trató de negarle la Gran Plaza para festejar su triunfo la noche del domingo, como afirmó García Sepúlveda, sino que también había solicitado el espacio, Adrián de la Garza (PRI-PRD), mientras Fernando Larrazabal (PAN), también había dicho que tenía ventaja en encuestas de salida, de ahí que en su gobierno todavía no tenían información sobre quién era el virtual ganador.

Por eso, una vez que el INE y la Comisión Estatal Electoral dieron a conocer que Samuel había ganado en el conteo rápido y se ha confirmado que va adelante en el PREP, se le autorizó para que este lunes por la noche, realicen su celebración, lo que además dio tiempo al gobierno estatal para que se disponga lo necesario en relación a temas de salud, protección civil, y alguna ambulancia por si se requieren sus servicios.

Se espera que hoy por la tarde, Adrián de la Garza se pronuncie sobre el proceso electoral, mientras el candidato de la alianza PRI-PRD por Monterrey, Francisco Cienfuegos, admitió su derrota y felicitó al triunfador, Luis Donaldo Colosio Riojas.