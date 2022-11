Feminicidio de Ariadna Fernanda: dos autopsias y dos detenidos

A-AA+

Esta madrugada Rautel "N", buscado por el feminicidio de Ariadna Fernanda, se entregó ante las autoridades en Nuevo León.

Fuentes del gobierno capitalino confirmaron que Rautel está detenido en ese estado y será trasladado a la Ciudad de México.

Ariadna Fernanda tenía 27 años y dejó en la orfandad a un hijo de 5 años.

Los primeros reportes señalan que Ari, como la conocían sus amigos, desapareció el domingo 30 de octubre luego de abordar un taxi tras salir de un Fisher´s en la colonia Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc. Un día después fue localizada sin vida a un costado de la autopista La Pera-Cuautla, en Tepoztlán, Morelos.

La primera necropsia: grave intoxicación alcohólica y broncoaspiración

Uriel Carmona, fiscal de Morelos, señaló que la causa de la muerte de la joven Ariadna Fernanda López fue por "una grave intoxicación alcohólica y broncoaspiración", por lo que descartó que haya sido víctima de feminicidio.

Además, señalaba que, hasta ese momento, no podía afirmar que la joven hubiera sido asesinada en el territorio de Morelos.

"Si es que hubo una secuencia delictiva pudo haber sido en la Ciudad de México. Pudo haber sido traslada por un grupo de personas desde la Ciudad de México sin vida", dijo el funcionario.

La segunda necropsia: Trauma múltiple

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que la causa de muerte de la joven Ariadna Fernanda fue un trauma múltiple.

Tras ordenarse una nueva necropsia al cuerpo de Ariadna Fernanda, se determinó que la causa de muerte fue un trauma múltiple, lo que no coincide con lo dicho por la Fiscalía de Morelos, que establecía que su muerte se debía por congestión alcohólica.

La joven de 27 años fue sepultada el sábado 5 de noviembre en el panteón de San Nicolás Tolentino, donde familiares y amigos le dieron el último adiós.

"Ella se fue solita": Rautel "N" durante velorio de Ariadna

Rautel "N" era amigo de Ariadna Fernanda, inclusive estuvo presente en su funeral y dio algunas palabras para los medios de comunicación, pues aseguró que "si ella (Ariadna) me escogió para esto, quiero hacerlo de la mejor manera".

"Cuenten conmigo para todo", dijo ante medios el empresario y destacó que quería quitar especulaciones de las cuales se enteró gracias a las redes sociales. Después narró una historia de cómo, supuestamente, habían sucedido los hechos.

Narró que primero estaban en un bar, después se fueron a su departamento, pero tiempo después ella se fue por su cuenta "ahí perdí comunicación con ella", expresó.

Detención de Vanessa "N", implicada en la muerte de Ariadna Fernanda

Este domingo se dio a conocer la detención de Vanessa "N", implicada en la muerte de la joven Ariadna Fernanda.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Ariadna Fernanda salió del restaurante en la Condesa y se dirigió a un departamento con Vanessa "N" y la pareja de ésta.