Feminicidio de madre y sus dos hijas impacta a comunidad de Campeche

La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) abrió una carpeta de investigación sobre un presunto triple feminicidio, pues el pasado domingo 12 de septiembre una mujer fue reportada como desaparecida junto con sus dos hijas menores de edad.

Ayer lunes, las tres fueron encontradas en una sala de fiestas en el poblado Chiná, a escasos 10 minutos de la ciudad. Se presume que a las tres mujeres les dieron muerte y luego fueron enterradas en una fosa clandestina o tiradas en un pozo.

Aunque hasta el momento la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) no ha dado una versión de lo sucedido. Los familiares de las víctimas se presentaron en las instalaciones de la FGECAM para reconocer los cuerpos de las tres mujeres. Serían Rosalba C R de 36 años y sus hijas Noemi de 13 y Rubí de 11 años de edad.

Este mismo martes fueron sepultadas en medio de la indignación de la población y del dolor de la madre y abuela de las víctimas.

Fue el pasado 16 de septiembre cuando una persona acudió a la Fiscalía General del Estado a denunciar el presunto triple feminicidio en una sala de fiesta de la localidad de Chiná y fue cuando la misma autoridad solicitó una orden de cateo del lugar.

Por lo anterior se emprendió un fuerte operativo en el lugar donde finalmente encontraron los cuerpos de las mujeres reportadas como desaparecidas, desde el domingo pasado, cuando la madre de la víctima habló con ella por teléfono y luego no volvió a saber de su paradero y el de sus nietas.

El FGE Renato Sales Heredia informó junto con la gobernadora Layda Sansores del lamentable hecho y de las investigaciones para dar con el paradero del presunto feminicida.

El triple feminicidio causó indignación en los diferentes sectores de la población de Campeche.

Aunque sin confirmar, trascendió que la FGECAM ya tiene a dos detenidos, un hombre y una mujer y están a la búsqueda de un tercer presunto responsable de los hechos que se encuentra prófugo.