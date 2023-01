Feministas denuncian que no dejaron pasar ambulancia a Prepa 2

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 12 (EL UNIVERSAL).- El colectivo Cubícula de Resistencia Feminista "Dalias Revolucionarias" de la Preparatoria No. 2 "Erasmo Castellanos Quinto" por medio de un comunicado en sus redes sociales denunció que las autoridades del plantel no dejaron ingresar a los paramédicos externos para atender a la menor Alexandra "N", quien habría sufrido un desvanecimiento y una convulsión para después, perder la vida.

Por medio de Facebook, la colectiva feminista informó que una compañera de Alexandra "N" llamó a la ambulancia, posteriormente avisaron de la situación a los prefectos de la entrada. La ambulancia llegó en un estimado de 5 a 10 minutos aproximadamente, pero se les negó la entrada, los alumnos volvieron a llamar al servicio de emergencia, pero el personal les informó que presuntamente el director de la preparatoria y otras personas los habían corrido.

En los comunicados de la Universidad Autónoma de México (UNAM) y de la Preparatoria No. 2 informan que el servicio médico del plantel acudió inmediatamente a la emergencia, pero la alumna ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con los hechos, el incidente ocurrió a las 7:15, la colectiva informó que el servicio médico de la institución estudiantil abre hasta las 8, por lo que un profesor de educación física asistió a ver a la joven y a las 7:52 ingresaron los forenses. Posteriormente, retuvieron al grupo de Alexandra "N", hasta que personal de la Fiscalía les tomara una declaración, por lo cual empezaron a llamar a sus tutores, en una lista registraron sus nombres y números de emergencia. Por el momento no se cuenta con información oficial, se espera que durante las investigaciones se revele la verdad de los hechos.



Alumnos de la Prepa 2 se quejan del servicio médico

Tras la muerte de Alexandra "N" de 17 años en el salón C 321, edificio 3 de Ciencias por un presunto desvanecimiento y convulsión en el suelo, algunos alumnos y exalumnos expresaron su inconformidad por el servicio médico de la institución en publicaciones tanto de la colectiva como de la página oficial de la institución "Contacto ENP2".

Entre los comentarios se puede leer pidiendo que no se desinforme "No había médico", "Su hora de entrada es a las 8 de la mañana". Otra usuaria comentó que a una de sus compañeras casi le inyectan penicilina a pesar de que era alérgica. Una madre informa que el plantel no permite que los padres tengan un acercamiento, debido a que solicitó una cita para hablar sobre el tratamiento de su hija.

Un joven escribe que le cuesta creer que el personal del servicio médico llegara antes de las 7:15, puesto que generalmente llegan a las 8:30. Otro internauta escribió que en una ocasión asistió por un dolor en la muela y salió vendada del brazo. De acuerdo a los testimonios de los internautas, el servicio médico del plantel presunta negligencia médica, por el momento la institución no se ha pronunciado al respecto para esclarecer la situación.



Convocan para un altar para Alexandra

El colectivo invitó a la comunidad estudiantil a participar y colaborar en la realización del altar para su compañera fallecida dentro del plantel, para recordarla con respeto y cariño en cuanto se reanuden las clases. En el comunicado piden apoyo con materiales, manos para realizarlo, carteles, veladoras, flores y lo que les nazca. Además, anexan la frase "Solo se muere cuando se olvida y nosotros, nunca te olvidaremos".