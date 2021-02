Feministas protestan contra candidatura de Félix Salgado Macedonio

Mas de cien feministas marcharon e hicieron destrozos en edificios públicos para exigir repudiar la candidatura por Morena de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero.

Alrededor de las 2 de la tarde, un grupo de unas cien mujeres, la mayoría vestida de negros, salió de la Alameda Central en marcha.

En contingente hizo varias paradas antes de llegar al Tribunal Electoral del Estado (TEE) donde entregaron la solicitud de un juicio ciudadano para que Morena retire la candidatura a Salgado Macedonio.

La primera parada la hicieron en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde quedaron los cristales del acceso principal. Después, pasaron al Ayuntamiento de Chilpancingo donde hicieron pintas y quebraron vidrios.

El siguiente punto fue la agencia del Ministerio Público. Aquí hicieron pintas en rechazo a la candidatura de Salgado Macedonio.

De ahí pasaron a la casa de gestoría de Salgado Macedonio donde hicieron pintas y lanzaron bombas molotov. Además denunciaron que la Fiscalía General del Estado está protegiendo al morenista, al no acelerar la investigación de la denuncia por violación que hay en su contra.

En todo el recorrido lanzaron consignas de rechazo, la principal: "un violador no será gobernador".

El contingente llegó al TEE donde una comisión ingresó para entregar la solicitud de juicio ciudadano para que se deseche la candidatura de Salgado Macedonio.

Al final, arribaron al Palacio de Gobierno donde lamentaron que por la intervención del gobernador, Héctor Astudillo Flores, no se judicializó la carpeta de investigación que está en la fiscalía desde el 2017, como lo declaró el ex Fiscal General del Estado, Javier Olea Peláez.

El pasado lunes, el primer día de registros, Morena solicitó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepc) el registro de Félix Salgado Macedonio como su candidato a la gubernatura de Guerrero.

Desde que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció a Salgado Macedonio como el ganador de las encuestas para definir a su candidato a gobernador, desde diferentes frentes han exigido que se le retire la postulación por las denuncias de violación que hay en su contra.

Incluso diputadas y dirigente de Morena ha exigido el retiro de la postulación.

La Comisiones Nacional de Honestidad y Justicia de Morena inició un procedimiento contra Salgado Macedonio por las denuncias.