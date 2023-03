Fentanilo: ¿cuáles son las consecuencias de consumirlo?

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 15 (EL UNIVERSAL).- Las drogas actúan con un efecto placebo en el cuerpo humano, esta es la principal causa de la dependencia en adolescentes, jóvenes y adultos. La adicción al fentanilo se produce al igual que con la heroína y morfina, pues proporciona una sensación de placer.

En los últimos años, el consumo desmedido de fentanilo ha incrementado. El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), estima que los opioides sintéticos son causantes del 61 por ciento de las muertes por sobredosis de drogas.

Por otra parte, en el informe publicado por el National Institute on Drug Abuse (NIH), se especifica que tan solo en 2021 se registraron 121 mil 699 casos de muertes por ingesta excesiva de fentanilo en todo Estados Unidos.

Pero más allá de las alarmantes cifras, es importante saber que el fentanilo no se ingiere por sí solo, sino que la mayoría de veces se mezcla con otras sustancias. En ese sentido, la probabilidad de tomarlo sin fines médicos es mayor.

¿Cuáles son los efectos de la droga fentanilo?

De acuerdo con la Drug Enforcement Administration, como droga, el fentanilo produce efectos de relajación, euforia, confusión, somnolencia, mareos, náuseas, vómitos, constricción pupilar y depresión respiratoria.

Hay muchos nombres con los que dicha droga se consigue en las calles de manera ilícita: apache, dance fever, friend, goodfellas, jackpot, tango & cash y murder 8, son algunos.

Las personas adictas al opioide suelen ingerirlo por la nariz, fumado, inyectado, en pastillas, sobre papel secante, en parches que se colocan sobre la piel o líquido.

Según detalla el NIH, después de consumir fentanilo muchas veces, el cerebro se adapta a la sustancia y su sensibilidad disminuye, lo que hace que resulte difícil sentir placer con otra cosa que no sea la droga.

En consecuencia, cuando una persona se vuelve adicta, la búsqueda y el consumo se apoderan de su vida.

Como ocurre con cualquier otra droga, el abuso de fentanilo por placer puede provocar sobredosis con efectos secundarios graves y síntomas que ponen en peligro la vida.

En el peor de los casos, tras el consumo, las personas adictas reducen la cantidad de oxígeno que llega al cerebro, provocando hipoxia. El trastorno lleva a un estado de coma, causa daños permanentes en el cerebro y hasta la muerte.

De acuerdo con información de la NIH, 2 miligramos de fentanilo pueden ser letales para la mayoría de las personas.

Una imagen compartida por la DEA muestra una comparativa entre una moneda de 1 centavo en Estados Unidos (penny) y la dosis que puede acabar con la vida de un ser humano.