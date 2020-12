Fernanda Castillo y Erik Hayser ya son papás

El embarazo de Fernanda Castillo ha llegado a su fin luego de varios meses y los nuevos papás ya están en su casa junto a su pequeño Liam Hayser Castillo, según compartieron en redes sociales. Tanto la actriz conocida por su papel de Mónica Robles en "El Señor de los Cielos" como el actor Erik Hayser compartieron a través de Instagram la buena nueva publicando una imagen de la huella del pie de su pequeño.

Sin dar muchos detalles al respecto, tanto Castillo como Hayser únicamente contaron a sus fans que su bebé nació el 19 de diciembre. Además usaron el hashtag #Somostres. La publicación hecha por la intérprete superó los 150 mil me gusta, mientras la de su esposo cuenta con más de 44 mil. Ambas imágenes cuentan con felicitaciones de sus amigos.

Zuria Vega, Viviana Serna, Sandra Echeverría, Ari Borovoy, Odalys Ramírez, Eréndira Ibarra, Alex de la Madrid, Rossana Nájera y Mauricio Barcelata fueron algunas de las celebridades que les enviaron mensajes a los nuevos papás. Fue en la segunda mitad de agosto cuando Fernanda Castillo y Erik Hayser dieron a conocer que estaban esperando a su primer bebé, mostrando la imagen de su ultrasonido. "Somos tres... que felicidad tan inmensa!", se leía en el mensaje que ambos postearon en sus redes, y en el que están recibiendo múltiples felicitaciones de amigos y fans.

Desde entonces es que en algunas imágenes de redes sociales se ha compartido cómo es que había ido avanzando el embarazo, a la vez de todo lo que le espera al pequeño Liam, pues le consiguieron varios juguetes y prepararon todo para su llegada. Incluso, pese a la pandemia del coronavirus, las estrellas no dejaron pasar su sexto aniversario de novios en julio y tuvieron una romántica celebración con las debidas medidas de seguridad.

La pareja se conoció en 2014, cuando Erik asistió a una obra de teatro en la cual Fernanda se presentó, Hayser asegura que en cuanto la vio no pudo resistirse y de inmediato le habló, un año después salieron a cenar y posteriormente decidieron hacer oficial su noviazgo.