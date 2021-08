"Fernández de Cevallos podría ser el líder de Frenaaa", dice López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el excandidato presidencial Diego Fernández de Cevallos podría ser el líder opositor que busca Gilberto Lozano, dirigente nacional del Frente Nacional AntiAMLO (Frenaaa), "para derrocarnos".

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador mencionó en forma sarcástica que ahora que viene la revocación de mandato, FRENAAA puede derrocarlo.

"Tiene razón este señor, como se llama, Lozano, Gilberto, porque ahí está (...) cómo se llama el dueño de Oxxo, Fernández (José Antonio Fernández Carbajal) ese podría ser porque ya Claudio (X. González) ya no, no dio, o los Coppel, o el de la Coparmex, sí hay.

"Diego (Fernández) podría volver otra vez que hagan encuestas porque el señor está preocupado porque ´estamos muy mal, como nunca de mal´ y hace falta un líder opositor para derrocarnos, y, además, pues viene ahora la revocación de mandato tienen esa oportunidad", dijo.

"Bueno, ya me voy, voy a buscar un líder de verdad", dijo de forma burlona antes de terminar su conferencia matutina

En un video difundido en redes sociales este fin de semana, Gilberto Lozano comentó que se buscan líderes contra el presidente Andrés Manuel López Obrador en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Nayarit, Tabasco, Hidalgo, Campeche, Tlaxcala, Zacatecas y Sinaloa.

"Ahorita tenemos una emergencia nacional, el país se nos está yendo de las manos y se nos está yendo las manos, teniendo una oportunidad: revocarle el mandato a este dictador chavista.

"Busco un líder, un líder de a de veras en Chiapas, ¿no lo habrá? Porque se están aceptando convertirse en la República de Honduras. Estoy buscando líder ciudadano en Oaxaca, ¿habrá un líder ciudadano en Tabasco que quiera luchar? ¿Qué no hay en Guerrero esos líderes, esos mexicanos que quieren salvar la patria? Hidalgo, Campeche, por favor, Dios bríndame un líder en Campeche; bríndame un líder ciudadano en Campeche y en Tlaxcala.

"Zacatecas no puede ser comunista y Sinaloa y Nayarit. Te estoy dando los 10 estados que urge que surjan esos Emiliano Zapatas, esos Francisco Villas, esos Francisco I. Madero, ¿qué no habrá en Nayarit alguien que me busque y que diga ´voy con todo Gilberto´?", expresó Gilberto Lozano.