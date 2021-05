Fernández de Cevallos presenta denuncia de hechos contra AMLO en la FGR

El abogado Diego Fernández de Cevallos informó que este martes acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) a presentar una denuncia de hechos contra el presidente Andrés Manuel López Obrador "en relación con las recientes imputaciones que me hizo el corrupto depredador que actualmente ensucia el Palacio Nacional".

"Presento formal DENUNCIA DE HECHOS que pudieren tener apariencia de delito, a fin de que se ordenen los actos de de investigación que procedan y que, en su oportunidad, se resuelva el ejercicio de las acciones penales que resulten conforme a la ley o se determine que no existe hecho delictivo que perseguir; en el entendido de que si fuere requisito de procedibilidad la formulación de QUERELLA, pido se tenga a este escrito y su ratificación como tal", refiere el documento exhibido por Fernández de Cevallos en redes sociales.

En la denuncia, "El Jefe Diego" indicó que López Obrador, desde Palacio Nacional y utilizando los bienes y recursos del Estado, le atribuyó conductas que constituyen, necesariamente, la comisión de delitos graves.

"La primera de esas conductas la hizo consistir en que estoy ´vinculado´ a un grupo opositor a su gobierno, que recibe dinero del gobierno estadounidense, y que nos proponemos evitar que los recursos públicos se apliquen en beneficio de los mexicanos más pobres. Calificó ese proceder, según sus palabras, como 'delito de traición a la patria'.

"Acto seguido, afirmó que yo participé como abogado en una maniobra ilegal e inmoral que tuvo como resultado la devolución tramposa de muchos miles de millones de pesos de impuestos, en beneficio de la empresa Jugos del Valle S. A. de C.V, sin que hubiera terminado el litigio y sin que existiera una sentencia judicial que justificara la referida devolución. Más aún, sostuvo que se hizo a través de un simple 'arreglo' con las autoridades, carente de toda legalidad", señaló el excandidato presidencial, quien aceptó su participación como abogado de la empresa.

Recordó que exigió a López Obrador que señalara el día y hora "para encararlo en Palacio Nacional y que ahí exhibiera las pruebas que dijo tener (a lo cual se negó)".

"Que denunciara los hechos ante la fiscalía (a lo cual se negó); previniéndolo de no hacerlo él, a pesar de estar obligado a ello, y de la gravedad de los hechos imputados, lo haría yo- tal como lo hago-a fin de que se investiguen y se ejerzan las acciones penales correspondientes o se resuelva que no existe hecho delictuoso".

En el documento, dirigido al fiscal Alejandro Gertz Manero, "El Jefe Diego" se puso a disposición para ratificar la denuncia de hechos contra López Obrador.

En la denuncia, Fernández de Cevallos negó, "porque es falso de toda falsedad", estar vinculado directa o indirectamente a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y que con recursos de algún gobierno o de terceras personas combata al gobierno de López Obrador.

"Lo cierto es que lo combato de cara a la nación, en ejercicio de mis derechos, con mis propios recursos, arrostrando las consecuencias, y expresando abiertamente mi más repudio a su comportamiento, habida cuenta de que no respeta su investidura, se burla de la ley y desprecia a los gobernados, pues solamente está obsesionado en DESTRUIR, DIFAMAR Y DISTRAER", señaló el abogado en el texto.

En otro mensaje en redes, Fernández de Cevallos puntualizó que la devolución que hizo el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a Jugos del Valle, "representa menos del 0.4% del QUEBRANTO que sufrió el pueblo de México por la arbitraria y demencial cancelación del Aeropuerto de Texcoco".

En entrevista radiofónica con Carlos Loret de Mola, Diego Fernández de Cevallos señaló que "es muy posible" que López Obrador esté incurriendo en diversos delitos como el ejercicio indebido de la función pública.

La FGR tiene muchas deficiencias "y no puede haber una confianza a ciegas", agregó.

"Se va a escudar como cobarde", agregó. De cara a las elecciones del próximo 6 de junio, "El Jefe Diego" señaló muchas desviaciones con la intervención de López Obrador, "desafiando a la justicia mexicana".

Llamó a la votación masiva para no vivir sometidos "a los caprichos de un bribón". Agregó que López Obrador ha estado ocupando la Presidencia de México para dividir, obstruir y distraer.