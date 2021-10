Fernández Noroña acusa video sin contexto en el aeropuerto

Luego de que en redes sociales circuló un video en el que pasajeros le reclaman a Gerardo Fernández Noroña por supuestamente no usar cubrebocas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el diputado del PT acusó una "enésima campaña de denuesto" en su contra con un video sin contexto.

A través de las imágenes compartidas en redes sociales se observa cómo un hombre encara al legislador, quien regresaba de Oaxaca y le pide que no se le acerque porque no trae cubrebocas, en medio de la pandemia por Covid-19.

-"Es usted un corrupto, señor. No se me acerque porque no trae cubrebocas", se escucha decir al hombre.

-"No me faltes al respeto", responde el aspirante a la Presidencia de México en 2024.

En otro video se observa al diputado petista esperar su maleta mientras personas gritan "¡Fuera Morena!".

-"¿Nada más porque es una autoridad?", cuestiona el mismo hombre que increpó al legislador.

Tras la difusión de los videos, Gerardo Fernández Noroña, quien ya se contagió de coronavirus, escribió que ni así lo obligarán a usar cubrebocas.

"Sabía que iban a iniciar una enésima campaña de denuesto en mi contra con un video sin su contexto. Pero ni así me obligarán a amordazarme. Además, estamos cerca de dejar atrás todo esta necedad", indicó en redes sociales.

En distintas ocasiones el diputado Fernández Noroña ha expresado su rechazo al uso de cubrebocas e incluso ha declarado que tiene derecho a contagiarse.