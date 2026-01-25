logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VESTIDOS DE NOCHE CON BORDADOS INDÍGENAS

Fotogalería

VESTIDOS DE NOCHE CON BORDADOS INDÍGENAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Fernández Noroña critica devolución de camionetas por ministros de la SCJN

La compra de camionetas blindadas para los ministros de la SCJN desata controversia, llevando a la devolución de los vehículos ante la presión pública.

Por El Universal

Enero 25, 2026 08:01 p.m.
A
Fernández Noroña critica devolución de camionetas por ministros de la SCJN

CIUDAD DE MÉXICO, enero 25 (EL UNIVERSAL).- El senador Gerardo Fernández Noroña, quien defendió y justificó la compra de nueve camionetas último modelo blindadas para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), calificó de "torpeza inconmensurable" la decisión anunciada este domingo de devolverlas.

En su video charla en redes sociales, el expresidente del Senado criticó que los ministros den marcha atrás en este asunto por la "enorme" presión de la opinión pública "que nosotros (Morena) hemos alimentado con el tema de la austeridad".

"Yo considero un error lo que están haciendo. Esta es una comedia de errores. Considero que ese paso que han dado atrás, pues es de una torpeza inconmensurable, yo creo. Porque en todo caso no las hubieran comprado y ya. ¿Por qué las compraron?", señaló.

Fernández Noroña recordó que todos los ministros anteriores tenían suburban blindadas, por un tema de seguridad y por la delicadeza de los temas que tratan, pero además tenían muchos privilegios en gastos personales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Insistió en que en el caso de la nueva Corte, no hay ningún privilegio ni exceso, "y los ministros tocan temas de la mayor relevancia".

Advirtió que si regresan las nuevas camionetas la SCJN va a perder mínimo el 20 por ciento del dinero que invirtió, "porque un vehículo apenas sale de la agencia, se devalúa de inmediato. Y hay marcas que se devalúan más que otras".

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Fernández Noroña critica devolución de camionetas por ministros de la SCJN
Fernández Noroña critica devolución de camionetas por ministros de la SCJN

Fernández Noroña critica devolución de camionetas por ministros de la SCJN

SLP

El Universal

La compra de camionetas blindadas para los ministros de la SCJN desata controversia, llevando a la devolución de los vehículos ante la presión pública.

Nieve cubre la fronteriza mexicana Ciudad Juárez, en alerta por temperaturas de hasta -6°C
Nieve cubre la fronteriza mexicana Ciudad Juárez, en alerta por temperaturas de hasta -6°C

Nieve cubre la fronteriza mexicana Ciudad Juárez, en alerta por temperaturas de hasta -6°C

SLP

EFE

A pesar del frío extremo, familias salen a las calles para disfrutar de la nevada en Ciudad Juárez, México.

Brasil asume custodia de sedes diplomáticas de México en Perú
Brasil asume custodia de sedes diplomáticas de México en Perú

Brasil asume custodia de sedes diplomáticas de México en Perú

SLP

EFE

Brasil confirma representación de México en Perú en medio de crisis diplomática y asilo en embajada mexicana en Lima

Claudia Sheinbaum elogia honestidad en aduanas de México
Claudia Sheinbaum elogia honestidad en aduanas de México

Claudia Sheinbaum elogia honestidad en aduanas de México

SLP

EFE

Los ingresos por aduanas en México han experimentado un incremento significativo para el año 2026, según Claudia Sheinbaum.