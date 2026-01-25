Fernández Noroña critica devolución de camionetas por ministros de la SCJN

CIUDAD DE MÉXICO, enero 25 (EL UNIVERSAL).- El senador Gerardo Fernández Noroña, quien defendió y justificó la compra de nueve camionetas último modelo blindadas para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), calificó de "torpeza inconmensurable" la decisión anunciada este domingo de devolverlas.

En su video charla en redes sociales, el expresidente del Senado criticó que los ministros den marcha atrás en este asunto por la "enorme" presión de la opinión pública "que nosotros (Morena) hemos alimentado con el tema de la austeridad".

"Yo considero un error lo que están haciendo. Esta es una comedia de errores. Considero que ese paso que han dado atrás, pues es de una torpeza inconmensurable, yo creo. Porque en todo caso no las hubieran comprado y ya. ¿Por qué las compraron?", señaló.

Fernández Noroña recordó que todos los ministros anteriores tenían suburban blindadas, por un tema de seguridad y por la delicadeza de los temas que tratan, pero además tenían muchos privilegios en gastos personales.

Insistió en que en el caso de la nueva Corte, no hay ningún privilegio ni exceso, "y los ministros tocan temas de la mayor relevancia".

Advirtió que si regresan las nuevas camionetas la SCJN va a perder mínimo el 20 por ciento del dinero que invirtió, "porque un vehículo apenas sale de la agencia, se devalúa de inmediato. Y hay marcas que se devalúan más que otras".