Fernández Noroña es criticado por discutir con dos adultos mayores (VIDEO)

Gerardo Fernández Noroña, Diputado del Partido del Trabajo (PT), es fuertemente criticado este día y desde ayer luego de que sostuviera un agrio enfrentamiento con dos vecinos, adultos mayores.

Fernández Noroña se molestó porque un hombre de edad le comentó que desde hace dos años padecen de inseguridad. Fue interrumpido de inmediato. El vecino sólo quería explicarle qué sucedía en su barrio. Ya no pudo. El Diputado le arrebató la palabra, le pidió que le hablara con "otro tono" y dijo que no era culpable por lo que hubiera pasado con Enrique Peña Nieto.

"Yo no soy responsable de lo que hayan hecho del Gobierno hacia atrás. Nosotros somos responsables desde que tomamos las riendas de este Gobierno. Es el tono en el que me hablas lo que no acepto", expresó Noroña poco antes de alzar su voz, mientras impide que el adulto mayor opine. "¡No me digas que entienda, entiendo perfecto!", continuó el Diputado.

Ese Noroña es un puto horror. Dales tantito poder y ve como se ponen. pic.twitter.com/O70PIoBLGP — Paranoid Android ???? (@paranoideo) July 21, 2021



Momentos después, el Diputado se aleja de la tienda, lugar donde se llevó a cabo la discusión. Ante esto, el hombre de la tercera edad gritó: "¡Conste que no estás resolviendo nada!", por lo que la persona quien grababa todo en video, comentó al adulto mayor que él no sabe escuchar.

En las imágenes también se ve cómo Noroña regresa al lugar, y alterado, vuelve a alzar la voz: "¡No me estés faltando el respeto, deja de provocarme, desde el principio te he tratado con respeto!". Finalmente, personas que se encontraban cerca pidieron al Diputado no gritarle a los señores. El video termina cuando un hombre le tira de un manotazo el celular con el que se grabó todo el suceso.

Que bueno nos den el video que dicen esta "trucado", xq así nos damos cuenta como empezó todo el pleito y es por la plenipotencia de Noroña que según él le hablan d cosas que no le tocan y no le gusto el "tono" del adulto mayor, si no lo dejo ni hablar!

??https://t.co/W5fjvwB77B pic.twitter.com/5S6DTJ8Enu — Shion (@ChicShion) July 21, 2021



Ante estas acciones, Noroña se volvió tendencia en redes sociales, en donde usuarios criticaron al legislador por haber discutido con adultos mayores en plena vía pública.

Por su parte, Fernández Noroña argumentó que el video que circula en redes está editado y que forma parte de una "campaña en su contra".