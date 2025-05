Fernández Noroña se deslinda de veto a viajes de lujo en Morena

El presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, rechazó las versiones de que él es el destinatario del acuerdo aprobado por Morena para prohibir a los legisladores y servidores públicos de ese partido que vuelen en asientos de primera clase, tengan viajes de lujo o practiquen el turismo político o parlamentario.

Molesto con las críticas de sus detractores, quienes en redes sociales aseguraron que ya no podrá salir al extranjero, Fernández Noroña dijo que él es libre de asistir a foros internacionales como el Parlamento Europeo en Estrasburgo, al que viajó en marzo pasado. "A mí, a ´pie de verdad´, nadie me regaña desde que se murió mi abuelita. Son compañeros, compañeras (de Morena) y podemos coincidir o no, discutir cosas, pero hasta ahí", enfatizó.

"A mí no me queda el saco, así es que no me lo acomodo, paro aquí las intrigas, pero no más. (...) Entonces, es falso que no deba salir", aclaró durante su video charla de este lunes en redes sociales.

Consideró un error del Consejo Nacional de Morena prohibir los vuelos en primera clase, porque según él, ningún diputado o senador de Morena tiene recursos para viajar de esa manera.

"Ya están intrigando que por mí lo de primera clase. Yo creo que se equivocaron, porque si prohíben los viajes en primera clase, nadie puede pagar esos viajes, nadie puede, yo no puedo viajar en primera clase, no tengo el dinero para viajar en primera clase. Viajé en primera clase cuando Emma (su pareja) trabajaba en una línea aérea y era un derecho que tenía si había lugar en primera clase, pero pagado de mí de mi bolsa no lo puedo hacer.

"Yo creo que a lo mejor algún senador excepcionalmente que sea rico de familia, de generación, de generaciones anteriores, pero yo creo que en términos generales, ningún senador o senadora, diputado o diputada lo puede pagar", apuntó.

El presidente del Senado insistió en defender su criticado viaje a Estrasburgo y su participación en el Consejo de Europa, la cual calificó de exitosa, pues frenó el golpe que intentaba la derecha contra la elección judicial en México.

"Han intrigado hasta que se han cansado con lo del Consejo de Europa. Ahí está mi intervención, la transmití en vivo y producto de esa intervención, que impactó en el Consejo de Europa, me invitaron a una segunda intervención a distancia, y sostengo que gracias a esa intervención y a esa presencia, el Consejo de Europa no se fue de boca a descalificar la elección del Poder Judicial que la derecha puso a votación y perdió", subrayó.

Fernández Noroña dijo que tiene "infinidad" de invitaciones al extranjero en su calidad de presidente de la Mesa Directiva del Senado, e incluso ha declinado algunas como la de la reunión parlamentaria del G20. Además, aseguró que nunca se le podrá acusar de practicar el turismo político o parlamentario.

"El acuerdo de Morena lo que dice es que no se haga turismo político. ¿Quién va a estar en contra de eso?", cuestionó.

"Hay muchísimas invitaciones, pero muchísimas. (...) prácticamente el 90%, el 80, bueno por lo bajito el 70%, de las delegaciones (que me visitan) me han extendido una invitación a su país y la invitación no le cuesta al nuestro porque es con todo cubierto, o sea, hay para qué digo aquí quiénes, pero muchas invitaciones, muchas son muchas (...) y tú tienes que decidir qué foro, que espacio, que reunión es relevante.

"Por ejemplo, yo iba a ir al Foro del G20 de parlamentarios. Yo dije, una reunión de parlamentarios del G20, pues están los presidentes de los congresos de Estados Unidos y de Canadá, Francia, de Alemania, Rusia, de las 20 economías más importantes del mundo, te invitan a algunos países. Además, yo consulté, pregunté en la Cancillería, no si me dejaban ir, eso es una decisión soberana del Poder Legislativo, sino que tan importante era el encuentro.

"La información que recibí es que era un encuentro que se hacía más bien por lo del G20, pero que no era un encuentro que tuviera una tradición y un resultado. Pues no fui y tan tranquilo, otro senador fue, yo no fui y yo debería haber ido en mi condición de presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. Bueno, no había salido, fui a Honduras y nadie me hizo ningún pleito porque Honduras es un país chiquito, modesto", recordó.