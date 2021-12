Ferrocarril existe, es propiedad de Sedena y puede circular por vías de todo el país: Noria Anguiano

El tren de pasajeros en el que viajó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para supervisar las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (NAIFA), sí existe por lo que no fue un viaje simulado, afirmó Max, director de comercialización de Ferrocarriles Suburbanos.

Es un ferrocarril de pasajeros propiedad de la Secretaría de la Defensa Nacional, que puede circular por vías del tren de carga de todo el país, indicó el experto y director de la empresa que tiene la concesión para construir y operar la nueva ramal de 24 kilómetros de Ferrocarriles Suburbanos al NAIFA.

En agosto esta empresa empezó con la construcción de las nuevas vías que irán de la estación Lechería del Suburbano al nuevo aeropuerto.

Las vías de la nueva ramal irán de forma paralela al tren de carga, en una obra que llevará 24 meses y estarán concluidas en el 2023 indicó Max Noria.

"Recorrido de Buenavista a Santa Lucía será de 38 minutos"

El tren que llegará a Santa Lucía tendrá un tiempo de recorrido de 38 minutos desde Buenavista hasta el Nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (NAIFA) y se prevé esté listo en el año 2023, informó Max Noria Anguiano, director de Comercialización de Ferrocarriles Suburbanos.

Los trenes cuentan con 5 coches o vagones, con capacidad de trasladar 719 pasajeros, 326 de ellos podrán viajar sentados.

Este ferrocarril cuenta con áreas reservadas para personas con movilidad reducida, aire acondicionado de sala y cabina, así como con sistema de detección de incendios, indicó el directivo.

De forma inicial se utilizarán 10 trenes que aportará la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) que ya tenía para el Tren Interurbano México-Toluca, dio a conocer Max Noria.

Cruzará 4 municipios del Edomex

El nuevo ramal del Tren Suburbano irá de Lechería al NAIFA constará de 24 kilómetros y tendrá cuatro estaciones más en los municipios de Tultitlán, Tultepec, Nextlalpan Y Zumpango.

Las nuevas estaciones serán Cueyamil, Los Agaves, Nextlalpan y Xaltocan así como la terminal NAIFA, reveló Noria Anguiano.

El costo del pasaje de la Ciudad de México de Buenavista a la nueva terminal aérea aún está por definirlo la SICT, apuntó Max Noria.

"Es una vergüenza": AMLO a Calderón tras "fake news" del tren

El presidente Andrés Manuel López Obrador pido al expresidente Felipe Calderón Hinojosa que cuide su prestigio, esto luego de que el político michoacano señaló que el Ejecutivo manipuló un video sobre la supervisión del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles abordo de un tren.

"Es una vergüenza, ojalá y cuiden su prestigio, se puede decir que no tienen, pero no debemos ser injustos y lapidarios, pero deben de cuidarse, pero sobre todo un expresidente por lo que representó para México en su tiempo".

En su conferencia de prensa, en las instalaciones de la 13 Zona Militar, el presidente López Obrador pidió mostrar el mensaje de Twitter del expresidente Calderón.

"´Un tren que no existe a base de manipular las imágenes con videos pregrabados´, cree que nos quedamos en la época de los montajes, ´que los saque la señoría que no sabe leer´".

El presidente López Obrador defendió a Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección "quien es quién en las mentiras de la semana".

"La señorita no sabrá leer, pero la señorita no dice mentiras, no es mentirosa".

No obstante el presidente López Obrador señaló que las críticas de lo expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón, o sus adversarios como Diego Fernández de Cevallos o Gabriel Quadri o de los medios de comunicación ayudan porque su gobierno aspira a llevar cabo la transformación por la vía democrática y la democracia requiere contrapesos.

"Y además que las diferencias de expresen de esta forma, es hasta para decirles ternuritas, para aplaudirles. En otras partes hay grupos muy violentos y acá no pasa eso".