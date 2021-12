Festejos navideños en CDMX no se suspenderán por ómicron: Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que los festejos navideños no serán suspendidos, ante la variante de ómicron de Covid-19, ya que no hay ningún indicador que alerte que los casos van a la alza.

"No habrá suspensión de actividades (navideñas), pero como siempre vamos a hacer muy responsables y en caso que viéramos que aumentan los contagios y hospitalizaciones haríamos todas las orientaciones a la población", comentó.

Tras instalar el Gabinete de Seguridad en la alcaldía de Iztapalapa, la mandataria capitalina aseguró que se avanza con la aplicación del refuerzo de vacuna para de adultos mayores, y adelantó que para el próximo año se aplicaría la segunda dosis para la población de 15 a 18 años de edad.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum informó que la Jornada de Vacunación se va a detener del 23 al 26 de diciembre, por las fechas festivas, por lo que el 27 de diciembre se va a reanudar.

"Se va a seguir avanzando en la tercera vacuna con otros sectores de la población como nos vaya orientando el Gobierno de México", indicó.