FGJ-CDMX en desacuerdo por aplazamiento de audiencia de L12

La fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, señaló que el acuerdo reparatorio entre empresas implicadas en la construcción de la Línea 12 no es con el Gobierno capitalino y que no están de acuerdo con la decisión de un juez en aplazar la audiencia hasta 2022.

En la instalación del gabinete de seguridad en la alcaldía Iztacalco, la titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) dijo que las defensas de las víctimas están solicitando "una serie de situaciones que a nuestro punto de vista no son viables", sin embargo, no precisó a qué costos se refería.

Dijo que el acuerdo reparatorio entre la empresa Grupo Carso, "tiene sus propias características y uno de los elementos es que son acuerdos entre partes, en el que ese acuerdo no puede ser utilizado para un juicio".

Ernestina Godoy refirió que la defensa del extitular del proyecto Metro, Enrique Horcasitas se quiere beneficiar por lo que explicarán este día que fue lo que sucedió en la audiencia que se desarrolló el viernes.

Ayer viernes la defensa de las víctimas de la Línea 12 solicitó al juez de control que la FGJ hiciera público el acuerdo al que llegó con Grupo Carso, pues ninguna de las asesorías conoce las cláusulas que se establecieron con las autoridades.