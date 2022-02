FGJ solicita audiencia, sin detenido, tras disparo de arma en escuela

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) dio a conocer que solicitó una audiencia inicial, sin detenido, ante un juez Especializado en Justicia Penal para Adolescentes por el caso en la Secundaria Diurna 79 "República de Chile" en la que un menor de 12 años disparó un arma de fuego que manipulaba dentro de un laboratorio el pasado lunes 21 de febrero.

Derivado de este hecho ocurrido dentro de uno de los laboratorios de la secundaria ubicada en la colonia Mexicaltzingo, en la alcaldía Iztapalapa dos menores resultaron lesionados por arma de fuego. La institución detalló en una tarjeta informativa que Uzziel "N", de 12 años, no será presentado en calidad de detenido, debido a que pertenece al grupo etario 1 (de 12 a 14 años), por lo que con base a las actuales leyes no puede ser procesado legalmente, es inimputable.

La FGJ indicó que el agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes determinó, a solicitud expresa, la viabilidad de que el abuelo materno del estudiante se haga cargo de sus cuidados y atenciones, tras la realización de una entrevista de trabajo social y valoración de psicología a dicho familiar alterno. "Hasta el momento, se han realizado diversas diligencias, como entrevistas, dictámenes periciales de balística, criminalística, fotografía, química, psicológicos, médicos y de trabajo social, además de girarse oficio a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), quien corroboró la posesión del arma de fuego en el domicilio del padre del adolescente, más no la portación", se lee en el comunicado.

Por último la Fiscalía capitalina reveló que se envió un desglose de la indagatoria a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Fiscalía de Investigación para la Atención de Delitos cometidos en agravio de Niñas, Niños y Adolescentes.

Este miércoles por la tarde, Uzziel "N" fue dado de alta del Hospital Pediátrico de Coyoacán de la Secretaría de Salud capitalina, donde fue ingresado luego de dispararse en la mano mientras se encontraba en clases en un laboratorio el lunes pasado, hecho en el que una de sus compañeras también resultó lesionada.

Horas después, el menor, acompañado de su representante legal y de su padre, se presentó ante la Fiscalía de Investigación para la Atención de Delitos cometidos en agravio de Niñas, Niños y Adolescentes.