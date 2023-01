FGJCDMX niega haber intervenido en proceso civil contra autora de "El Rey del Cash"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 12 (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aseguró que es falso que la institución o la titular hayan incidido en el juicio civil que enfrenta la escritora Elena Chávez, autora de "El Rey del Cash" y además de que las demandas que atiende son de carácter penal y no civil.

En un comunicado, en respuesta a las acusaciones de la exdiputada, la FGJ expuso que "las demandas de carácter civil no son competencia de esta institución".

En cuatro puntos, la fiscalía indica que respeta la libre manifestación, pero "no así la mentira ni el engaño, por lo que hacemos un respetuoso llamado a dicha persona a no conducirse con falsedad. Construimos credibilidad por medio de la verdad".

Aclaró que los ministerios públicos "solamente tienen jurisdicción en denuncias penales, no en demandas civiles".

"Es falso que esta institución o su titular hayan incidido en dicho asunto, como la propia escritora lo ha señalado", expuso.