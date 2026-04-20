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FGJEM investiga atacante tras tiroteo en Teotihuacán

El ataque ocurrió cerca de la Pirámide de la Luna y mantiene activa la investigación oficial.

Por El Universal

Abril 20, 2026 09:37 p.m.
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FGJEM investiga atacante tras tiroteo en Teotihuacán

CIUDAD DE MÉXICO, abril 20 (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) investiga el hallazgo de una identificación entre las pertenencias del agresor relacionado con el tiroteo ocurrido este lunes 20 de abril en la zona arqueológica de Teotihuacán, en las inmediaciones de la Pirámide de la Luna.

FGJEM investiga atacante tiroteo Teotihuacán

El documento fue localizado por elementos de la fiscalía tras los hechos y estaría a nombre de Julio César "N", sin que hasta el momento se haya confirmado de manera oficial la identidad de la persona involucrada.

La identificación corresponde a una credencial del Instituto Nacional Electoral (INE), la cual forma parte de las líneas de investigación abiertas.

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Acciones de la autoridad tras tiroteo en zona arqueológica

El hallazgo se da en el contexto de las diligencias realizadas luego del ataque armado registrado en la zona arqueológica, donde autoridades estatales desplegaron acciones para recabar evidencia y esclarecer lo ocurrido.

Hasta ahora, la fiscalía mantiene las indagatorias en curso para verificar la autenticidad del documento y determinar su relación con el caso, por lo que no se ha confirmado oficialmente que corresponda al agresor.

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