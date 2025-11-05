FGR asegura armas del CJNG en operativo en Nayarit

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Un juez de control dictó sentencia de hasta 12 años de cárcel contra cinco integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), detenidos en Nayarit con armas largas, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

En procedimiento abreviado, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Nayarit, presentó las pruebas suficientes para que el juez impusiera sentencia de 12 años cinco meses y 10 días de prisión a Feliciano Rodríguez; 11 años ocho meses para Viris de Jesús Moreno; 10 años ocho meses en contra de Juan Alonso Rodríguez; 10 años para Luis Carlos Partido y Ramiro Gutiérrez, por los delitos de portación de arma de fuego y posesión agravada de cargadores y cartuchos, todos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con la FGR, elementos del Ejército detuvieron a los sentenciados en enero de este año, en la colonia San Francisco, en Huajicori, Nayarit, quienes se encontraban armados al interior de un vehículo.

Durante la inspección, el personal militar les aseguró cuatro armas largas con su cargador abastecido, 380 cartuchos, cargadores, un chaleco táctico, cuatro placas balísticas y cinco teléfonos celulares.

Posteriormente, la FGR obtuvo del juez una orden de cateo, ejecutada por la Policía Federal Ministerial (PFM), con apoyo de peritos, ambos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y en coordinación con el gabinete de Seguridad del Gobierno de México, localizaron en el domicilio mencionado, cartuchos, tres vehículos, una motocicleta, prendas de vestir con iniciales del Cártel Jalisco Nueva Generación y diversa documentación.

Por estos hechos, la Fiscalía General de la República integró la carpeta de investigación y ofreció las pruebas suficientes para que el juez de control, mediante procedimiento abreviado, dictara sentencia a los cinco integrantes del CJNG.