FGR asegura oficinas de mina El Pinabete tras derrumbe

La Fiscalía General de la República (FGR) colocó sellos de aseguramiento en las oficinas de la empresa Minera El Pinabete, supuesta concesionaria de la explotación de carbón donde 10 mineros permanecen atrapados en Sabinas, Coahuila.

Este miércoles se cumplieron tres semanas de la inundación en el pocito del poblado de Agujita, y trascendió que funcionarios de la Fiscalía supuestamente catearon las oficinas administrativas de la empresa, que se encuentran en el sector norte de Sabinas.

Días atrás, la FGR informó que había presentado la solicitud de audiencia judicial ante el Centro de Justicia Penal Federal en Coahuila para imputar a Cristian "S" por su probable participación en la comisión de hechos delictivos.

Cristian "S" es la persona que aparece como patrón ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de los trabajadores atrapados. Hasta el momento la FGR no ha emitido ninguna información oficial.

Por su parte la Fiscalía General de Coahuila mantiene la carpeta de investigación abierta por el delito de lesiones por lo ocurrido en contra de las cinco personas que lograron salir de la mina. El fiscal Gerardo Márquez aclaró que no es posible todavía imputar el delito de homicidio mientras no se declare el fallecimiento de los mineros atrapados.