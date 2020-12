"FGR debe informar sobre bienes confiscados"

Durante la sesión del pleno y mediante voto unánime, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) debe dar a conocer información detallada de los bienes decomisados y asegurados a la delincuencia organizada por actos relacionados con la operación o manejo de recursos de procedencia ilícita.

Esto, tras recibir una solicitud de información de un particular, quien además requirió el nombre de las personas físicas o morales a las que se les decomisaron los bienes, el grupo del crimen organizado al que se vinculan, así como el avalúo y valor aproximado del bien, entre enero de 2006 y febrero de 2020.

Como respuesta, la dependencia señaló que no contaba con información con el nivel de desglose solicitado; sin embargo, proporcionó un archivo Excel con la estadística de los bienes asegurados en el periodo indicado, desglosado por tipo, cantidad, entidad federativa y año.

La FGR, además, entregó una base de datos con la cantidad de vehículos, bienes inmuebles, numerario y otros bienes asegurados en el mismo periodo. Sin embargo, el solicitante se inconformó, al considerar que la información está incompleta, pues la fiscalía no informó sobre el nombre de las personas físicas o morales a quienes se les decomisaron los bienes, el grupo del crimen organizado al que se vinculan, así como el avalúo y valor del bien.

El caso fue presentado ante el pleno por la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, quien señaló que en el país el debilitamiento de la estructura financiera de las agrupaciones delictivas ha sido una de las estrategias emprendidas por el Estado mexicano para combatirlos, por lo que transparentar la información solicitada permitirá evaluar las acciones de las autoridades en esta vertiente.

Su ponencia realizó un análisis e indicó que, según un informe de la FGR en 2019, se integraron legalmente a la institución 3 mil 563 bienes cateados.