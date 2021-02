FGR debe sustentar sus acusaciones contra García Cabeza de Vaca: PRI

Mientras que el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Luis René Cantú, señaló el respaldo total al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, en el PRI estatal indicaron que la Fiscalía General de la República (FGR) deberá sustentar sus acusaciones con pruebas contundentes.

Ante la solicitud de desafuero por parte de la FGR, Luis René Cantú afirmó que las acusaciones presentadas tienen evidentes tintes políticos.

"Usted no está solo. Cuenta con muchos que sabemos que su único compromiso es sacar adelante a Tamaulipas, pese a que frecuentemente le ponen obstáculos mal intencionados en el camino", expresó el dirigente panista.

Afirmó que, más que una elección, lo que está en juego es el destino de la nación y el progreso de la entidad, "por ello no daremos ni un paso atrás. Con fuerza, firmeza y decisión pondremos en alto el orgullo de ser tamaulipecos, porque reconocemos su trabajo y esfuerzo".

Para el PAN en la entidad, añadió Cantú, la petición de desafuero "y otras injurias presentadas en el pasado por parte del gobierno central", son actos indignantes, no por ser señalamientos en contra de la figura del gobernador, sino porque son acusaciones falsas que atentan contra Tamaulipas y su gente.

En el PRI estatal a través de un comunicado manifestaron que ven con gran preocupación las acusaciones de la Fiscalía General de la República, en contra del Gobernador Cabeza de Vaca por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

"La FGR deberá sustentar sus acusaciones con pruebas contundentes. Si el Gobernador es culpable deberá enfrentar a la justicia", indica el texto.

Agrega: "En el PRI nunca estaremos de acuerdo en el manejo faccioso de la procuración de justicia pero tampoco avalaremos que se afecten impunemente los intereses de los Tamaulipecos. Estamos y estaremos siempre por el respeto a la ley y a las instituciones y del lado de los intereses legítimos de los tamaulipecos".