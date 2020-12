FGR descarta ataques a instalaciones de la CFE tras apagón

Luego del apagón registrado este lunes en la Ciudad de México y otras entidades de la República, las distintas delegaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) no reportaron ningún ataque a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Fuentes federales indicaron que las delegaciones de Tamaulipas, Baja California, Tlaxcala, Chihuahua y Michoacán no reportaron ninguna incidencia, ni de apagón, ni de ataques a la CFE.

La delegación de Zacatecas reportó que sí sufrieron cortes de energía pero que no han logrado comunicarse con personal de la CFE en la entidad.

En tanto, en Coahuila se registró la ausencia de luz sólo en algunas colonias de Saltillo, lo mismo ocurrió en algunas colonias de Nuevo León y en Aguascalientes el apagón duró cerca de 40 minutos.

En Jalisco varios municipios se quedaron sin luz y la delegación de la FGR en la entidad aún desconoce el motivo; en Nayarit el apagón duró una hora.

En Ciudad Victoria, Tamaulipas únicamente se reportó que la luz se fue durante unos minutos. Mientras que algunos municipios de Chiapas reportaron apagones y un ligero temblor, sin daños.

Pese a ello, ninguna de las delegaciones reportó ataques a las instalaciones de la CFE como causa del corte de energía.