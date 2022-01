FGR determinará destino de denuncia contra consejeros del INE: Presidente de la Cámara de Diputados

CIUDAD DE MÉXICO, enero 3 (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía General de la República (FGR) será quien determine legalmente el proceso y lo que ocurrirá con la denuncia penal en contra de los seis consejeros del INE, porque la Cámara de Diputados ya no tiene interés de continuar con la misma, aseveró el presidente de dicha instancia legislativa, Sergio Gutiérrez Luna.

"Está en manos de la fiscalía. La Fiscalía General de la República es quien determinará ya lo que proceda conforme a derecho" al tiempo que comentó que no es procedente desistirse de la denuncia porque la misma se sigue de oficio, pero la Cámara de Diputados "ya no nos metemos e incluso mandamos información adicional" para que se concluya con este asunto.

En entrevista con EL UNIVERSAL, lamentó las declaraciones del presidente del INE, Lorenzo Córdova, quien dijo busca victimizarse ya que es falso que se presentó la denuncia en su contra y de otros cinco consejeros por pensar diferente, "fue porque cometieron un acto ilegal, violentando un mandato de la Corte".

"Yo creo que Lorenzo falta a la verdad porque él está diciendo que se le persigue lo cual es falso, también es una mentira que las acciones que tomamos fueron por pensar diferente. El pensar diferente es que él se hubiera expresado en un coloquio universitario, en una feria del libro, en una entrevista en un medio y con base en ello se hubiera presentado una denuncia. Eso no fue así".

Puntualizó que la denuncia que presentó ante la Fiscalía General de la República como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados "fue por un acto ilegal que implicó una violación a una suspensión que había emitido la Suprema Corte. Es decir, no fue por una forma de pensar. Entonces no es legítimo, no es válido, es falso que diga eso. Me parece cobarde. En primer lugar no se le persigue y en segundo no fue por una forma de pensar, sino por acto ilegal".