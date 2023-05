FGR dice que no ha recibido solicitud para revelar videos del INM

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 29 (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que no ha recibido la solicitud de transparencia específica sobre el video del incendio en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurrido el pasado 27 de marzo, donde fallecieron 40 migrantes.

Esto luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a que se diera a conocer el material para hacer pública la información, pues afirmó que "no soy partidario de que se oculte información".

"El video corresponde a la carpeta de investigación que, en términos generales, debe mantenerse en secrecía por ministerio de la ley", señaló la FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero.

La FGR señaló que, al haber sido difundido el video por medios de comunicación y redes sociales, no existe inconveniente en darlo a conocer ante cualquier solicitud que se realice al respecto.

"La solicitud, por transparencia, sobre el video fue dirigida originalmente al propio Instituto Nacional de Migración", señala la Fiscalía.

AMLO llama a dar a conocer el video

Esta mañana, durante su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que, tras ser informado por su vocero Jesús Ramírez, el INM señaló que la reserva de los videos del incendio fue a petición de la FGR, pero que este mismo lunes la institución los daría a conocer.