FGR es el brazo electoral del gobierno: PAN

Diputados del Partido Acción Nacional (PAN) afirmaron que la Fiscalía General de la República (FGR) es el brazo electoral del gobierno federal.

En entrevista, el legislador Absalón García, integrante de la Comisión de Justicia, aseguró que casos como el del exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury y el del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a los que se les ha dado celeridad, son muestra de que en el país la justicia es selectiva.

"Es muy raro el proceder de este gobierno. Raro que precisamente en este proceso electoral se realicen estas diligencias con toda celeridad, pareciera que la FGR es el brazo electoral del actual gobierno, y que en los últimos meses aplica la máxima de ´para mis amigos justicia y gracia, y para mis enemigos justica a secas´, es selectiva", denunció.

García Ochoa precisó que él no defiende a nadie, y que "cualquier acto de corrupción que cometa cualquier funcionario emanado de cualquier partido político tiene que ser sancionado"; sin embargo, reiteró que es sospechoso el actuar de la FGR.

"La fiscalía que le está dando toda la prioridad a los casos de exfuncionarios de oposición es la misma que ha detenido investigaciones por el percance de la Línea 12 del Metro y la que ha evitado que un senador y un diputado de Morena enfrenten juicios de procedencia, pareciera que a sus amigos los encubre y a sus enemigos les aplica todo el peso de la ley, yo lo único que pido es que actúen con imparcialidad y que la fiscalía no opere con tintes partidistas", expuso.

Por su parte, la diputada panista Patricia Terrazas Baca, coincidió en que la FGR está operando de manera selectiva, por lo que consideró que no está haciendo su trabajo de forma adecuada.

"Estoy realmente sorprendida que en el proceso electoral la justicia sea tan ágil. No se trata de defender a nadie, pero que trabajen con ética y profesionalismo y quién tiene culpa que sea juzgado conforme a la ley y quién no, que sea absuelto a la brevedad", indicó Terrazas Baca.