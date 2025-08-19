logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Claudia Rodríguez: Esculturas que mantienen viva la memoria de desaparecidos

Fotogalería

Claudia Rodríguez: Esculturas que mantienen viva la memoria de desaparecidos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

FGR inicia investigación por tala ilegal en Reserva de la Monarca

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga la tala ilegal en la Reserva de la Monarca tras denuncias penales de la Profepa.

Por El Universal

Agosto 19, 2025 09:12 p.m.
A
FGR inicia investigación por tala ilegal en Reserva de la Monarca

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 19 (EL UNIVERSAL).- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Michoacán presentó dos denuncias penales contra Centros de Almacenamiento y Transformación de materias primas forestales maderables para quien resulte responsable de operarlos de manera irregular dentro de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca.

Esta acción se realizó en seguimiento de la incautación de 3 mil 455 metros cúbicos de madera en los dos aserraderos el pasado 30 de julio y 1 de agosto en la zona de influencia de la reserva, en el municipio de Tlalpujahua.

Las denuncias fueron interpuestas el 18 de agosto, por motivos de comercialización, posesión y transformación de la madera de los géneros Pino, Pinus sp, Oyamel, Abies, Encino, Quercus, y Cedro Blanco Cupressus ssp., sin antes acreditar su legal procedencia.

Uno de los establecimientos se localiza en la comunidad de San Joaquín y el otro en Puerto Bermeo, ambos en Tlalpujahua, donde personal de inspección constató que no se contaba con la documentación necesaria para el manejo de las materias primas forestales encontradas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la recepción de las denuncias y dio inicio a la investigación correspondiente para deslindar responsabilidades.

La Profepa recordó que la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca es hábitat de una de las especies migratorias más emblemáticas del mundo y patrimonio natural de México.

Agregó que el cedro blanco está listado en la NOM-059-SEMARNAT-2010 como especie sujeta a protección especial.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

FGR inicia investigación por tala ilegal en Reserva de la Monarca
FGR inicia investigación por tala ilegal en Reserva de la Monarca

FGR inicia investigación por tala ilegal en Reserva de la Monarca

SLP

El Universal

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga la tala ilegal en la Reserva de la Monarca tras denuncias penales de la Profepa.

Investigación en Zacatecas sobre adopción ilegal de bebé
Investigación en Zacatecas sobre adopción ilegal de bebé

Investigación en Zacatecas sobre adopción ilegal de bebé

SLP

El Universal

La Fiscalía de Zacatecas investiga un caso de adopción ilegal tras denuncia de robo de bebé. La madre entregó voluntariamente al menor.

Ya se investigan causas de descarrilamiento de vagón del Tren Maya
Ya se investigan causas de descarrilamiento de vagón del Tren Maya

Ya se investigan causas de descarrilamiento de vagón del Tren Maya

SLP

El Universal

Una Comisión Dictaminadora se forma para esclarecer el incidente en el Tren Maya

Embajador de EU comparte foto de la entrega de Chávez Jr. a México
Embajador de EU comparte foto de la entrega de Chávez Jr. a México

Embajador de EU comparte foto de la entrega de Chávez Jr. a México

SLP

El Universal

Claudia Sheinbaum confirma la deportación de Julio César Chávez Jr. a México por presuntos lazos con el Cártel de Sinaloa.