FGR investiga narcopolíticos en Morelos, advierte Cuauhtémoc Blanco

CUERNAVACA, Mor., octubre 12 (EL UNIVERSAL).- El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene abiertas varias carpetas de investigación en contra de narco-políticos, que han recibido el apoyo de integrantes de la delincuencia organizada en campañas electorales.

"Hay narco-políticos en el estado, hay muchos narco-políticos y lamentablemente la delincuencia organizada, cuando son campañas, le pagan a mucha gente que se quiere postular como alcaldes, diputados o senadores; hay muchos. Entonces como yo no pacto con la delincuencia organizada hay investigaciones en la FGR y ojalá salgan a la luz pública", expresó.

El mandatario estatal pidió a los presidentes municipales y diputados que han recibido amenazas de la delincuencia organizada para que denuncien, porque están en puerta las próximas elecciones de 2024 y, dijo, se mete la delincuencia.

Blanco Bravo indicó que las investigaciones ante las Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y en la Subprocuraduría Especializada de Delincuencia Organizada (SEIDO) alcanzan al exgobernador Graco Ramírez, porque hay evidencia de audios para demostrar que Graco y el excomisionado de Seguridad Pública, Alberto Capella habrían pactado con la delincuencia organizada.

Por lo anterior afirmó que no descansará hasta que su antecesor esté en la cárcel, aunque precisó que Graco Ramírez no ha pisado la cárcel y se pasea muy tranquilo en restaurantes porque tiene blindaje a través del fiscal general de Morelos, Uriel Carmona Gándara y del fiscal Anticorrupción, Juan Salazar Núñez.

El exfutbolista profesional afirmó que por la protección con la que cuenta Graco Ramírez no han avanzado las más de 60 carpetas de investigación que ha presentado ante la Fiscalía Anticorrupción en contra de exfuncionarios desde que inició su administración.

"No me voy a quedar calladito, así soy de frente diciendo las cosas como son, así era en el futbol cuando no me caía bien algo o querían tapar algo yo iba de frente y en la política igual, no va a acabar mi personalidad hay que acabar con esto, porque estos narco-políticos le están haciendo daño al estado", expresó Blanco Bravo.

El fiscal Anticorrupción Juan Salazar Núñez respondió al gobernador y afirmó que la competencia de esa Fiscalía es la persecución de delitos relacionados con hechos de corrupción y no con delitos de narcotráfico.

También rechazó brindar "protección" a personajes de la política.

Pero el tema de la penetración de la delincuencia en la política morelense fue expuesta desde el viernes pasado por el comisionado estatal de Seguridad en Morelos, José Antonio Ortiz Guarneros al denunciar que diferentes actores políticos se han reunido con líderes de la delincuencia organizada para que un solo cartel tome el control en Morelos, y así pretender controlar la actividad criminal y simular la paz en la entidad.

Durante su comparecencia ante los diputados locales afirmó que desde 2019 presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGE), para que esta instancia determine si hay responsabilidad penal de los servidores públicos que fomentan la delincuencia organizada en la entidad.

El almirante no abundó en este caso porque argumentó que estos registros en la investigación tienen carácter de reservado, sin embargo consideró pertinente hacerlo público ya que la denuncia deriva de la información de inteligencia copiada por el despliegue operativo.