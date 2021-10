FGR investiga por corrupción a Graco Ramírez: AMLO

CUERNAVACA, Mor., octubre 1 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene investigaciones contra elexgobernador de Morelos, Graco Ramírez, por presuntos "delitos de corrupción", pero pidió esperar el desarrollo de los procesos de la dependencia.

"No podemos intervenir en los asuntos de las investigaciones que corresponden a la Fiscalía General de la República. El caso que menciona está en la Fiscalía. Vamos trabajando juntos con el gobierno del estado, no vamos a dejar de apoyarlos, y no solo es el gobierno, nos importan fundamentalmente el pueblo de Morelos, el pueblo de Emiliano Zapata", declaró el presidente en la conferencia mañanera, realizada en la 24 Zona Militar.

Hasta febrero pasado se contaban más de 40 denuncias presentadas en la Fiscalía Anticorrupción del estado contra el exgobernador y sus excolaboradores, de las cuales cinco se judicializaron.

El conjunto de acusaciones legales que considera la denuncia interpuesta ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO), contra Graco Ramírez e integrantes de su familia, son por delitos de delincuencia organizada, defraudación fiscal y operación con recursos de procedencia ilícita, de acuerdo con el consejero Jurídico estatal, Samuel Sotelo Salgado.

De acuerdo con la Consejería Jurídica, la denuncia más reciente contra servidores públicos de la administración 2012-2018 se integró contra el exsecretario de Hacienda, Jorge Michel Luna, y sus principales colaboradores, entre ellos el tesorero estatal, Armando Sanders de Mendoza, acusados de distraer recursos de distintas partidas presupuestales y comprar material de papelería a un sólo proveedor y sin licitación de por medio.

El caso lo lleva la Fiscalía Anticorrupción del estado y de acuerdo con sus indagatorias preliminares se presume una red de complicidades en la Secretaría de Hacienda porque, de noviembre de 2017 a marzo de 2018, Michel Luna suscribió 229 solicitudes de liberación de recursos y en ese periodo sus colaboradores pagaron 188 facturas y causaron un detrimento patrimonial por 81.4 millones de pesos.

En febrero de 2019, el jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, acudió a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para dar seguimiento a otra denuncia contra el exgobernador Graco Ramírez, cuya integración, presumió, está debidamente sustentada y fue presentada por los delitos de ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias y posible enriquecimiento ilícito.

Según el equipo gubernamental, las denuncias pueden alcanzar a unos 20 exfuncionarios y empresarios por irregularidades en el manejo ilícito de aproximadamente 200 millones de pesos.

Por su parte, el consejero Jurídico precisó que se detectaron triangulaciones de operaciones realizadas por funcionarios de la administración anterior con particulares y las empresas BERSO Edificaciones S.A. de C.V. y TEKARQ S.A. de C.V., con las cuales se dispusieron de recursos públicos que afectaron gravemente al erario del Estado.

En tanto, el asesor Anticorrupción del Gobierno Estatal, Gerardo Becerra Chávez de Ita, refirió que el mayor quebranto en este conjunto de denuncias es por un presunto desvío de más de 125 millones de pesos a través de esas empresas mencionadas, en los cuales se involucra al exgobernador y al exdirector del Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo, Jerónimo Bernal Soliveras, y su padre Salvador Bernal Cela, entre otros, quiene entregaron contratos a empresas como Berso Edificaciones y Tekarq, relacionados con la Secretaría de Obras y la Comisión Estatal del Agua.