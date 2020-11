FGR no ha solicitado apoyo para búsqueda de Jesús Orta

La fiscal capitalina, Ernestina Godoy Ramos, informó ante diputados del Congreso de la Ciudad de México que la Fiscalía General de la República (FGR) no le ha solicitado el apoyo para la búsqueda y posible detención del exsecretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta Martínez.

A pregunta expresa del diputado del PAN, Federico Döring, quien le pidió precisar si la FGR había pedido que la institución capitalina coadyuvara con la búsqueda del exfuncionario capitalino, quien cuenta con una orden de aprehensión, Godoy Ramos, respondió con un "no".

"No, no tengo ninguna solicitud de colaboración por parte de la Fiscalía General (de la República), en el caso de Jesús Orta", expresó durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en donde explicó el proyecto que ha desempeñado la fiscalía capitalina con los recursos otorgados, así como los requerimientos presupuestales para el año 2021.

En octubre, EL UNIVERSAL informó que Jesús Orta Martínez y Frida Martínez Zamora, quienes fueron generales de la Policía Federal, son buscados en 195 países debido a que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) emitió una ficha roja para detenerlos, una vez que la FGR las solicitó para poder ejecutar las órdenes de aprehensión que hay en contra de los dos exfuncionarios.

La investigación de la que derivaron estas órdenes se debe al desvío de recursos de 2 mil 500 millones de pesos en la extinta PF por compras irregulares de patrullas, aeronaves y tecnología durante el sexenio pasado y que fue denunciado por la actual Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).