FGR se deslinda del pacto Pemex-Ancira

Luego de que el 10 de junio se publicó en EL UNIVERSAL el texto "Alonso Ancira: Reservan 5 años su pacto para reparar daño por Nitrogenados", la Fiscalía General de la República (FGR) de deslindó del pacto entre Pemex y Ancira.

A través de un comunicado, la FGR precisó que el acuerdo reparatorio fue celebrado únicamente entre Pemex y Pemex Transformación Industrial con el imputado Alonso Ancira Elizondo "por su propio derecho y en representación de Altos Hornos de México S.A.B. DE C.V, y diversos accionistas el 19 de abril de 2021".

Asimismo, la FGR refirió que Ministerio Público de la Federación no es parte del acuerdo y que el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en Reclusorio Norte, tuvo por presentado el instrumento y ordenó la suspensión del trámite del proceso, sujeto a su cumplimiento.

"En la audiencia respectiva el Juez le proporcionó al agente del Ministerio Público de la Federación una copia del instrumento con el carácter de confidencial.

"El agente del Ministerio Público de la Federación no puede violar el carácter de confidencialidad con el que le fue proporcionada la copia, ya que esto es competencia de la autoridad judicial", señaló.

En el texto del 10 de junio publicado en EL UNIVERSAL refiere:

Presumido como un hecho inédito y celebrado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como una victoria contra la corrupción, el acuerdo reparatorio que alcanzó la FGR con Alonso Ancira permanece en secreto. Los mexicanos saben que el empresario tiene que devolver millones de dólares a Pemex, pero están impedidos de conocer a detalle qué fue lo que negociaron el gobierno y el industrial para que éste saliera de prisión.

La FGR reservó por cinco años el arreglo firmado en abril pasado donde Ancira Elizondo se compromete a devolver 216 millones de dólares del pago que recibió de Pemex cuando su empresa Altos Hornos de México S.A. (AHMSA) le vendió la planta de Agro Nitrogenados, una operación realizada en el sexenio pasado, pero que fue cuestionada por las autoridades actuales al considerar que la fábrica de fertilizantes era chatarra y se adquirió a sobreprecio.

"La información es clasificada como reservada, dado que su publicidad representa un posible riesgo para las estrategias de investigación, la persecución del delito, la seguridad de las víctimas y la procuración de justicia", expuso la FGR a una petición de Quinto Elemento Lab para saber cuáles fueron las obligaciones pactadas y términos acordados.

La solicitud de información vía la Ley de Transparencia intentaba conocer los detalles acordados con Ancira Elizondo: desde la modalidad en la que realizará los depósitos, plazos, intereses y garantías de pago, hasta las penalidades en caso de incumplimiento, así como el nombre y número de cuenta de la institución que recibirá los recursos y el destino que tendrán las aportaciones.

Según la respuesta de la FGR, la solicitud de los periodistas obedece a un interés personal: "El beneficio se limitaría única y exclusivamente a su petición, en donde en todo caso prevalecería el interés particular sobre el interés general", señaló la fiscalía al justificar su intención de mantener ocultos los detalles del acuerdo.