FGR va por ficha roja de Interpol contra Cabeza de Vaca

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitará la emisión de una ficha roja a la Interpol para que, en caso de que el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, esté fuera de México sea buscado en 192 países, detallaron fuentes federales.

Cabe mencionar que la Secretaría de Gobernación (Segob), a través del Instituto Nacional de Migración (INM), emitió una alerta migratoria a nombre del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a solicitud de la FGR.

En una tarjeta informativa, la Segob precisó que la alerta tiene el propósito de "verificar, registrar e informar a esta instancia de justicia sobre los movimientos de ingreso y salida de la persona mencionada a través de todos los puntos de internación -aéreos, marítimos o terrestres- del territorio nacional" .

En caso de no comparecer ante el juez de control con sede en el Centro de Readaptación Social Federal No 1 en Almoloya de Juárez, será declarado prófugo de la justicia.

FGR obtiene orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca

Por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, un juez federal giró orden de aprehensión contra el gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, informaron fuentes judiciales.

Las fuentes consultadas señalaron que el mandamiento judicial es independiente al proceso que se le sigue a Cabeza de Vaca por el delito de defraudación fiscal, por el que la Cámara de Diputados le inició un juicio de procedencia para quitarle el fuero.

Esto ocurre luego de una polémica entre miembros del gobierno federal y de la oposición en torno a si el gobernador tiene o no fuero, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó un recurso del Congreso de Tamaulipas, pero al mismo tiempo validó la competencia local del mismo.

UIF bloquea cuentas de Cabeza de Vaca

Tras la orden de captura contra el gobernador de Tamaulipas, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó congelar las cuentas del gobernador de Tamaulipas por posible lavado de dinero.

El titular de la UIF, Santiago Nieto, dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que la orden de bloqueo incluye a 12 personas físicas y 25 empresas vinculadas a una supuesta red de lavado de dinero operada por el gobernador.

En otro mensaje detalló que se presentarán las denuncias correspondientes si se comprueba que de la red de Francisco "G" o del gobierno de Tamaulipas se financiaron de forma ilícita campañas electorales.