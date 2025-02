Filtran conversación de padres que abandonaron a bebé en Tultitlán

TULTITLÁN, Méx., febrero 13 (EL UNIVERSAL).- A través de redes sociales se han filtrado los mensajes de WhatsApp entre Lucio "N", joven que abandonó a un bebé recién nacido en calles del municipio de Tultitlán y su pareja identificada como Diana, que revelan que ambos jóvenes planearon dejar al bebé.

En los mensajes, se puede leer que Diana, le dice "eso ya salió" y que no sabe "donde tirarlo" y añade que "por la taza no se va a poder" y que no tiene idea de qué hacer.

La conversación entre los jóvenes continúa y ella le dice: "Amor no, no, no. Se mueve Luc, se mueve. Hay demasiada sangre".

Posteriormente le dice a Lucio que echó al bebé a la bolsa y es necesario tirarlo, "Tenemos que tirar eso Luc, pero donde, donde carajo".

De acuerdo con las conversaciones, que incluyen mensajes de voz, Lucio llega a la panadería donde trabaja Diana y donde se presume nació el bebé, para ayudarla, y ella le comenta que está muy nerviosa y le dice que "abre la mochila, en la bolsa negra viene eso, ciérrala bien".

La joven le dice a Lucio "Tíralo en algún canal" a lo que él responde "Ya no lo veas, ya no le prestes atención" y agrega que "Ahorita que vaya para la casa lo tiro" y "no lo volverás a ver".

Lucio tomó al bebé y lo metió en su mochila para salir a la calle y abandonarlo frente a una casa ubicada en la calle Fuentes de Ópalo al cruce con Fuentes de Diana, hecho que fue grabado por una cámara de seguridad y el video se hizo viral en redes sociales.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ya investiga los hechos, mientras que el bebé está fuera de peligro y se encuentra estable en el hospital.